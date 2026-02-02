ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 2 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Лестница

Лестница / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации кратковременных проектов, которые можно закончить в течение дня.

Символ дня: лестница в небеса.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.

Счастливые камни дня: шпинель, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: от хирургических операций — за исключением неотложных — нужно отказаться.

Питание дня: от мяса необходимо отказаться в пользу рыбы и грибов.

Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие очищающие свойства проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но требуют тщательно расшифровки.

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и агрессивно настроенными к вам людьми.

