- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 2 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации кратковременных проектов, которые можно закончить в течение дня.
Символ дня: лестница в небеса.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый.
Счастливые камни дня: шпинель, турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: от хирургических операций — за исключением неотложных — нужно отказаться.
Питание дня: от мяса необходимо отказаться в пользу рыбы и грибов.
Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие очищающие свойства проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но требуют тщательно расшифровки.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и агрессивно настроенными к вам людьми.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Скопление 5 планет в Водолее с 23 января до 7 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Водолее с 17 января до 10 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Полнолуние во Льве 2 февраля 2026 года: что нас ждет в это особое время