Астрология
78
Три знака Зодиака, которым сегодня обязательно нужно устроить уборку в доме

День абсолютной мировой гармонии, когда несмотря на начало рабочей недели от профессиональной и бизнес-деятельности желательно отказаться — все равно особых успехов от нее ждать не приходится.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп

А вот чем не только можно, но и нужно заниматься, так это упорядочиванием окружающего мира в самой доступной его форме — уборке своего дома.

Сегодня, 2 февраля, наводить порядок в окружающем мире желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них звезды советуют сосредоточиться на уборке в доме.

Близнецы

Близнецы категорически не терпят беспорядка в доме — особенно в шкафах, вне зависимости от того, что в них хранится. Сегодня им выпадет прекрасный шанс устроить ревизию, избавившись от просроченных продуктов на кухне и вещей, вышедших из употребления, в гардеробной.

Дева

В доме у Дев всегда царят идеальный порядок и абсолютная, граничащая со стерильностью, чистота, но, как известно, пределов совершенству не бывает, а значит, представители самого чистоплотного и аккуратного знака найдут чем заняться у себя дома в этот день.

Стрелец

Стрельцы очень любят порядок в своем жилье, но не всегда находят время и желание, чтобы его наводить — для этого им нужно особое настроение. Сегодня они, похоже, могут на него рассчитывать, а значит, им удастся перевернуть все вверх дном, но не оставить ни одной пылинки или соринки.

