Астрологический прогноз на 20 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день четко делится на две половины: в первой нужно составлять планы на будущее, во второй можно постепенно — осторожно и не торопясь — начинать действовать.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.
Счастливые камни дня: агат, халцедон, жадеит.
За какую часть тела отвечает: голова, рот.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу и не отлынивать от лечения.
Питание дня: можно ограничивать себя в питании: «садиться» на диету, поститься и приступать к лечебному голоданию.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: хороший день для высадки рассады в грунт — разумеется, если позволит погода.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз, но без самодеятельности — за помощью лучше обратиться к специалистам.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому, каким бы ни был их сюжет, эмоционально реагировать на него не стоит.
Табу дня: важно отказаться от раздражительности и агрессии, которые могут одолеть нас в этот день.
Цитата дня: «Плати за зло чистосердечием, а за добро плати добром» (Уильям Фолкнер).
