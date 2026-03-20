Астрологический прогноз на 20 марта

Рог изобилия / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день четко делится на две половины: в первой нужно составлять планы на будущее, во второй можно постепенно — осторожно и не торопясь — начинать действовать.

Символ дня: Рог изобилия.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.

Счастливые камни дня: агат, халцедон, жадеит.

Реклама

За какую часть тела отвечает: голова, рот.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя обратиться к врачу и не отлынивать от лечения.

Питание дня: можно ограничивать себя в питании: «садиться» на диету, поститься и приступать к лечебному голоданию.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Реклама

Дачные работы дня: хороший день для высадки рассады в грунт — разумеется, если позволит погода.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз, но без самодеятельности — за помощью лучше обратиться к специалистам.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому, каким бы ни был их сюжет, эмоционально реагировать на него не стоит.

Табу дня: важно отказаться от раздражительности и агрессии, которые могут одолеть нас в этот день.

Реклама

Цитата дня: «Плати за зло чистосердечием, а за добро плати добром» (Уильям Фолкнер).

