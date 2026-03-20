Астрологічний прогноз на 20 березня

Ріг достатку

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день чітко ділиться на дві половини: у першій потрібно складати плани на майбутнє, у другій можна поступово — обережно і не поспішаючи — починати діяти.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, шоколадний.

Щасливі камені дня: агат, халцедон, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: голова, рот.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря і не ухилятися від лікування.

Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні: «сідати» на дієту, постити і приступати до лікувального голодування.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: гарний день для висаджування розсади в ґрунт — зрозуміло, якщо дозволить погода.

Магія і містика дня: можна знімати порчу і пристріт, але без самодіяльності — по допомогу краще звернутися до фахівців.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є, тому, яким би не був їхній сюжет, емоційно реагувати на нього не варто.

Табу дня: важливо відмовитися від дратівливості й агресії, які можуть здолати нас цього дня.

Цитата дня: «Плати за зло щиросердям, а за добро плати добром» (Вільям Фолкнер).

