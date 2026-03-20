Астрологічний прогноз на 20 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день чітко ділиться на дві половини: у першій потрібно складати плани на майбутнє, у другій можна поступово — обережно і не поспішаючи — починати діяти.
Символ дня: Ріг достатку.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, шоколадний.
Щасливі камені дня: агат, халцедон, жадеїт.
За яку частину тіла відповідає: голова, рот.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря і не ухилятися від лікування.
Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні: «сідати» на дієту, постити і приступати до лікувального голодування.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: гарний день для висаджування розсади в ґрунт — зрозуміло, якщо дозволить погода.
Магія і містика дня: можна знімати порчу і пристріт, але без самодіяльності — по допомогу краще звернутися до фахівців.
Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є, тому, яким би не був їхній сюжет, емоційно реагувати на нього не варто.
Табу дня: важливо відмовитися від дратівливості й агресії, які можуть здолати нас цього дня.
Цитата дня: «Плати за зло щиросердям, а за добро плати добром» (Вільям Фолкнер).
