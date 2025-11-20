Астрологический прогноз на 20 ноября

Золотые Лебеди / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо завершать начатые ранее дела и подводить итоги, которые позволят понять, что мы делали правильно, а в чем — ошибались.

Символ дня: золотой лебедь.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: каштановый.

Счастливые камни дня: турмалин, белый коралл.

Реклама

За какую часть тела отвечает: гипофиз.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и не несут серьезных последствий, но это не значит, что их не нужно лечить.

Питание дня: мясо в этот день может вызвать аллергическую реакцию, поэтому его нужно заменить легкими кашами и овощами — как свежими, так и тешеными.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Реклама

Магия и мистика дня: можно делать обереги, защищающие дом и семейный очаг.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются только в том случае, если будут радостными и счастливыми.

Табу дня: нежелательно вступать в брак.

Цитата дня: «Боль проходит, а красота остается» (Огюст Ренуар).

Реклама

Читайте также: