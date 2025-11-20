- Дата публикации
Астрологический прогноз на 20 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо завершать начатые ранее дела и подводить итоги, которые позволят понять, что мы делали правильно, а в чем — ошибались.
Символ дня: золотой лебедь.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: каштановый.
Счастливые камни дня: турмалин, белый коралл.
За какую часть тела отвечает: гипофиз.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и не несут серьезных последствий, но это не значит, что их не нужно лечить.
Питание дня: мясо в этот день может вызвать аллергическую реакцию, поэтому его нужно заменить легкими кашами и овощами — как свежими, так и тешеными.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно делать обереги, защищающие дом и семейный очаг.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются только в том случае, если будут радостными и счастливыми.
Табу дня: нежелательно вступать в брак.
Цитата дня: «Боль проходит, а красота остается» (Огюст Ренуар).
