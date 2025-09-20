- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 20 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо сохранять хорошее расположение духа и нежелательно перенапрягаться – особо трудоемкие дела, даже речь будет идти о традиционных в выходной домашних делах, лучше перенести на другое время.
Символ дня: Лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: андалузит, арагонит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя принять меры по их излечению.
Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность – недоедание также вредно, как и переедание.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: в саду нельзя выкапывать и выкорчевывать даже давно засохшие растения, лучше перенести это действие на другое время.
Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией и гадать.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они содержат подсказку относительно того, как действовать в сложившейся ситуации.
Табу дня: нельзя ничего разрушать.
Цитата дня: «Есть хлеб без надежды – значит, медленно умирать от голода» (Перл Бак).
