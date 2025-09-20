Астрологический прогноз на 20 сентября

Лотос / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо сохранять хорошее расположение духа и нежелательно перенапрягаться – особо трудоемкие дела, даже речь будет идти о традиционных в выходной домашних делах, лучше перенести на другое время.

Символ дня: Лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: андалузит, арагонит, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя принять меры по их излечению.

Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность – недоедание также вредно, как и переедание.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: в саду нельзя выкапывать и выкорчевывать даже давно засохшие растения, лучше перенести это действие на другое время.

Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией и гадать.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они содержат подсказку относительно того, как действовать в сложившейся ситуации.

Табу дня: нельзя ничего разрушать.

Цитата дня: «Есть хлеб без надежды – значит, медленно умирать от голода» (Перл Бак).

