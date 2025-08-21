Астрологический прогноз на 21 августа

Кувшинка / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день позитивной энергетики, когда можно создавать и категорически нельзя разрушать.

Символ дня: Кувшинка.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый.

Счастливые камни дня: белый опал, беломорит.

За какую часть тела отвечает: глаза, сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны, особенно если с появлением первых симптомов обратиться к врачу.

Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: нельзя ничего рвать и выкапывать – это может стать плохой приметой.

Магия и мистика дня: людям на время дается дар предвидения, благодаря которому они могут видеть будущее.

Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказываю человеку о проблемах, которые ему необходимо решить.

Табу дня: любые садово-огородные работы должны быть тоько созидательными.

Цитата дня: «Самые счастливые люди не обязательно имеют самое лучшее – но они берут только лучшее из того, что имеют» (Эльчин Сафарли).

