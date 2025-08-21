- Дата публикации
Астрологический прогноз на 21 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день позитивной энергетики, когда можно создавать и категорически нельзя разрушать.
Символ дня: Кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый.
Счастливые камни дня: белый опал, беломорит.
За какую часть тела отвечает: глаза, сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны, особенно если с появлением первых симптомов обратиться к врачу.
Питание дня: в питании необходимо соблюдать умеренность.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: нельзя ничего рвать и выкапывать – это может стать плохой приметой.
Магия и мистика дня: людям на время дается дар предвидения, благодаря которому они могут видеть будущее.
Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказываю человеку о проблемах, которые ему необходимо решить.
Табу дня: любые садово-огородные работы должны быть тоько созидательными.
Цитата дня: «Самые счастливые люди не обязательно имеют самое лучшее – но они берут только лучшее из того, что имеют» (Эльчин Сафарли).
