Астрологический прогноз на 21 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела, а вот планировать их не только можно, но и нужно: удастся наметить действительно важные и значимые цели и определить способы их достижения.
Символ дня: жертвенник Гекаты.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, кварц.
За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг.
Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом, поэтому важно избегать мест массового скопления людей и исключить из рациона острые блюда.
Питание дня: желательно придерживаться диеты или хотя бы включить в меню диетические блюда.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: не стоит ничего сеять и сажать – семена вряд ли дадут хорошие всходы, а рассада зачахнет – ей не хватит сил на хороший рост.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, создавать талисманы и обереги.
Сны дня: не стоит верить в сны с негативными сюжетами, также нежелательно кому-нибудь о них рассказывать.
Табу дня: нельзя не только делать кому-либо зло, но и вынашивать недобрые замыслы.
Афоризм дня: "Кто много думает, тот мало говорит, пытаясь втиснуть возможно больше мыслей в немногие слова" (Вашингтон Ирвинг).
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