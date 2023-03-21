Астрологический прогноз на 21 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела, а вот планировать их не только можно, но и нужно: удастся наметить действительно важные и значимые цели и определить способы их достижения.

Символ дня: жертвенник Гекаты.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, кварц.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг.

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом, поэтому важно избегать мест массового скопления людей и исключить из рациона острые блюда.

Питание дня: желательно придерживаться диеты или хотя бы включить в меню диетические блюда.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: не стоит ничего сеять и сажать – семена вряд ли дадут хорошие всходы, а рассада зачахнет – ей не хватит сил на хороший рост.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, создавать талисманы и обереги.

Сны дня: не стоит верить в сны с негативными сюжетами, также нежелательно кому-нибудь о них рассказывать.

Табу дня: нельзя не только делать кому-либо зло, но и вынашивать недобрые замыслы.

Афоризм дня: "Кто много думает, тот мало говорит, пытаясь втиснуть возможно больше мыслей в немногие слова" (Вашингтон Ирвинг).

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