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Астрологический прогноз на 21 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
97
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 21 марта

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела, а вот планировать их не только можно, но и нужно: удастся наметить действительно важные и значимые цели и определить способы их достижения. 

Символ дня: жертвенник Гекаты. 

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, кварц. 

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг. 

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом, поэтому важно избегать мест массового скопления людей и исключить из рациона острые блюда. 

Питание дня: желательно придерживаться диеты или хотя бы включить в меню диетические блюда. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: не стоит ничего сеять и сажать – семена вряд ли дадут хорошие всходы, а рассада зачахнет – ей не хватит сил на хороший рост. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, создавать талисманы и обереги. 

Сны дня: не стоит верить в сны с негативными сюжетами, также нежелательно кому-нибудь о них рассказывать. 

Табу дня: нельзя не только делать кому-либо зло, но и вынашивать недобрые замыслы. 

Афоризм дня: "Кто много думает, тот мало говорит, пытаясь втиснуть возможно больше мыслей в немногие слова" (Вашингтон Ирвинг). 

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Дата публикации
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