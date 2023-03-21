Астрологічний прогноз на 21 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано розпочинати нові справи, а от планувати їх не тільки можна, а й потрібно: вдасться намітити справді важливу та значущу мету та визначити способи її досягнення.

Символ дня: жертовник Гекати.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: поєднання червоного та чорного.

Щасливі камені дня: кришталь, кварц.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, мозок.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань та проблем зі шлунково-кишковим трактом, тому важливо уникати місць масового скупчення людей та виключити з раціону гострі страви.

Харчування дня: бажано дотримуватись дієти або хоча б включити в меню дієтичні страви.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: не варто нічого сіяти і садити – насіння навряд чи дасть хороші сходи, а розсада зачахне – їй не вистачить сил на гарний ріст.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, створювати талісмани та обереги.

Сни дня: не варто вірити у сни з негативними сюжетами, також небажано комусь про них розповідати.

Табу дня: не можна не тільки робити комусь зло, а й виношувати недобрі задуми.

Афоризм дня: "Хто багато думає, той мало говорить, намагаючись втиснути якнайбільше думок у деякі слова" (Вашингтон Ірвінг).

Читайте також: