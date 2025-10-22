Астрологический прогноз на 22 октября

Рог изобилия / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно приступать к реализации любых – как профессиональных, так и бытовых – проектов, правда, делать это лучше во второй половине дня, когда поступит первая в этом лунном месяце энергия.

Символ дня: рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, быстро проходят, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: можно ограничивать себя в питании – голодать, поститься и подбирать новую диету.

Стрижка дня: для посещения парикмахерской день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны расскажут о важных событиях – как на работе, так и в личной жизни.

Дачные работы дня: можно пересаживать и подкармливать домашние растения.

Табу дня: агрессию нельзя проявлять ни при каких условиях.

Цитата дня: «Чем больше любви, мудрости, красоты и доброты вы откроете в себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире» (Мать Тереза).

