Астрологический прогноз на 22 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно приступать к реализации любых – как профессиональных, так и бытовых – проектов, правда, делать это лучше во второй половине дня, когда поступит первая в этом лунном месяце энергия.
Символ дня: рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, быстро проходят, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: можно ограничивать себя в питании – голодать, поститься и подбирать новую диету.
Стрижка дня: для посещения парикмахерской день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны расскажут о важных событиях – как на работе, так и в личной жизни.
Дачные работы дня: можно пересаживать и подкармливать домашние растения.
Табу дня: агрессию нельзя проявлять ни при каких условиях.
Цитата дня: «Чем больше любви, мудрости, красоты и доброты вы откроете в себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире» (Мать Тереза).
