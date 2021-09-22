Астрологический прогноз на 22 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: идеальный день для проведения праздников и торжеств. Можно – и нужно – также аккумулировать энергию, накапливать знания и прислушиваться к интуиции, которая даст гораздо более ценный совет, чем разум.

Символ дня: колокол.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день располагает к активным действиям.

Число дня: 8

Цвет дня: золотой.

Камни дня: прозрачный аметист, циркон, золотой песок.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы и почки.

Болезни дня: нужно опасаться травм и инфекционных заболеваний, поэтому важно не заниматься экстремальными видами спорта, не делать резких движений, не поднимать тяжести и избегать мест большого скопления людей.

Слова дня: праздник, радость, веселье.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: день благоприятен для заключения брака – молодожены будут жить долго и счастливо.

Мистика дня: можно создавать талисманы на удачу и защитные обереги, а также читать заговоры на любовь и удачу.

Табу дня: нельзя отказываться от праздников: даже если кажется, что поводов для веселья нет, необходимо их отыскать.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые не в состоянии жить без любви – как морально, так и физически. Только встретив вторую половинку, они могут сказать, что их жизнь удалась.

Прогнозы на неделю:

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