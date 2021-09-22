Астрологічний прогноз на 22 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Прогноз дня: ідеальний день для проведення свят та урочистостей. Можна — і треба — також акумулювати енергію, накопичувати знання і дослухатися до інтуїції, яка дасть набагато більш цінну пораду, ніж розум.
Символ дня: дзвін.
Стихія дня: Земля.
Енергетика дня: день розташовує до активних дій.
Число дня: 8
Колір дня: золотий.
Камені дня: прозорий аметист, циркон, золотий пісок.
За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози і нирки.
Хвороби дня: потрібно побоюватися травм та інфекційних захворювань, тому важливо не займатися екстремальними видами спорту, не робити різких рухів, не піднімати тяжкості і уникати місць великого скупчення людей.
Слова дня: свято, радість, веселощі.
Геометрична фігура дня: квадрат.
Шлюб і взаємини дня: день сприятливий для укладення шлюбу — молодята будуть жити довго і щасливо.
Містика дня: можна створювати талісмани на талан і захисні обереги, а також читати змови на кохання і талан.
Табу дня: не можна відмовлятися від свят: навіть якщо здається, що приводів для веселощів немає, необхідно їх відшукати.
Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди, які не в змозі жити без кохання — як морально, так і фізично.Тільки зустрівши другу половинку, вони можуть сказати, що їхнє життя вдалося.
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