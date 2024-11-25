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Астрологический прогноз на 25 ноября

Астрологический прогноз на 25 ноября

Утес - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно начинать любые – даже самые сложные и трудоемкие – дела, они непременно увенчаются успехом. 

Символ дня: утес. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: черная яшм, малахит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу. 

Питание дня: необходимо употреблять пищу, богатую белком: мясо, рыбу, молоко, йогурт, грибы, фасоль. 

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Магия и мистика дня: время благоприятно для любых магических занятий. 

Сны дня: сны нынешней ночи дают человеку понять, правильно ли он распоряжается отпущенной ему свыше энергией. 

Табу дня: от поездок нужно отказаться. 

Цитата дня: "Начало победы - смелость" (Плутарх). 

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