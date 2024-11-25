Астрологический прогноз на 25 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно начинать любые – даже самые сложные и трудоемкие – дела, они непременно увенчаются успехом.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: черная яшм, малахит.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо употреблять пищу, богатую белком: мясо, рыбу, молоко, йогурт, грибы, фасоль.
Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.
Магия и мистика дня: время благоприятно для любых магических занятий.
Сны дня: сны нынешней ночи дают человеку понять, правильно ли он распоряжается отпущенной ему свыше энергией.
Табу дня: от поездок нужно отказаться.
Цитата дня: "Начало победы - смелость" (Плутарх).
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