Астрологічний прогноз на 25 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна починати будь-які — навіть найскладніші і трудомісткі — справи, вони неодмінно увінчаються успіхом.

Символ дня: Круча.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: чорний яшм, малахіт.

За яку частину тіла відповідає: область пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому дуже важливо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно вживати їжу, багату на білок, — м'ясо, рибу, молоко, йогурт, гриби, квасолю.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитись.

Магія та містика дня: час сприятливий для будь-яких магічних занять.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають людині зрозуміти, чи правильно вона розпоряджається відпущеною їй енергією.

Табу дня: від поїздок треба відмовитись.

Цитата дня: «Початок перемоги – сміливість» (Плутарх).

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