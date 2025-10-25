- Дата публикации
Астрологический прогноз на 25 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к обратному результату, поэтому нужно посвятить его отдыху – как и положено в выходной.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя медлить с их лечением.
Питание дня: голодать – даже в лечебных целях – нежелательно.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привлекающие любовь и дружбу.
Сны дня: сны нынешней ночи несут много полезной информации, поэтому - даже несмотря на запутанный сюжет – не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя ослаблять контроль над эмоциями, особенно - негативными
Цитата дня: «Наиболее интересная информация поступает от детей, поскольку они говорят то, что знают, а затем останавливаются» (Марк Твен).
