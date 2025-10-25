Астрологический прогноз на 25 октября

Единороги / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к обратному результату, поэтому нужно посвятить его отдыху – как и положено в выходной.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому нельзя медлить с их лечением.

Питание дня: голодать – даже в лечебных целях – нежелательно.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, привлекающие любовь и дружбу.

Сны дня: сны нынешней ночи несут много полезной информации, поэтому - даже несмотря на запутанный сюжет – не стоит их игнорировать.

Табу дня: нельзя ослаблять контроль над эмоциями, особенно - негативными

Цитата дня: «Наиболее интересная информация поступает от детей, поскольку они говорят то, что знают, а затем останавливаются» (Марк Твен).

