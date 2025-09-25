- Дата публикации
Астрологический прогноз на 25 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день кардинальных — революционных — перемен во всех сферах жизни, к которым необходимо быть готовыми морально.
Символ дня: Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по составленной ранее лечащим врачом схеме.
Питание дня: недоедание также опасно, как и переедание.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно пересаживать деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленных на привлечение удачи в финансах и бизнесе.
Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию, относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Табу дня: любое негативное действие чревато противодействием.
Цитата дня: «Чтобы получить знания, нужно учиться, чтобы получить мудрость, нужно наблюдать» (восточная мудрость).
