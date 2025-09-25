Астрологический прогноз на 25 сентября

Единорог / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день кардинальных — революционных — перемен во всех сферах жизни, к которым необходимо быть готовыми морально.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: аквамарин.

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, лечить которые необходимо по составленной ранее лечащим врачом схеме.

Питание дня: недоедание также опасно, как и переедание.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно пересаживать деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленных на привлечение удачи в финансах и бизнесе.

Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию, относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: любое негативное действие чревато противодействием.

Цитата дня: «Чтобы получить знания, нужно учиться, чтобы получить мудрость, нужно наблюдать» (восточная мудрость).

