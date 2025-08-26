- Дата публикации
Астрологический прогноз на 26 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний, что логично для начала рабочей недели, особенно если действовать без спешки, а также рассчитывать только на себя.
Символ дня: райское дерево.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: сардоникс, амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому нельзя оставлять их без внимания.
Питание дня: пища нынешнего дня должна быть калорийной и питательной, но не жирной:
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься любой работой в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня часто бывают вещими – не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя ничего ломать и уничтожать.
Цитата дня: «Мудрый говорит, потому что ему есть что сказать, глупец говорит, потому что ему нужно что-то сказать» (Платон).
