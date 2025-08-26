Астрологический прогноз на 26 августа

Дерево / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний, что логично для начала рабочей недели, особенно если действовать без спешки, а также рассчитывать только на себя.

Символ дня: райское дерево.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: сардоникс, амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться опасными, поэтому нельзя оставлять их без внимания.

Питание дня: пища нынешнего дня должна быть калорийной и питательной, но не жирной:

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно заниматься любой работой в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня часто бывают вещими – не стоит их игнорировать.

Табу дня: нельзя ничего ломать и уничтожать.

Цитата дня: «Мудрый говорит, потому что ему есть что сказать, глупец говорит, потому что ему нужно что-то сказать» (Платон).

