Астрологический прогноз на 29 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит негативные сторона человеческой натуры, поэтому, несмотря на начало рабочей недели, необходимо минимизировать общение с окружающими, включая самых близких людей.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливо число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит, серпентин.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел — прежде всего сердце.
Болезни дня: велика вероятность межреберной невралгии и сердечно-сосудистых недугов.
Питание дня: необходимо включить в рацион соки и травяные отвары.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: гадание может привнести в жизнь негатив.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут, поэтому не стоит принимать их во внимание.
Табу дня: нужно максимально сократить общение с окружающими.
Цитата дня: «Если сковывает страх — молчи, но если решился сказать — говори без страха» (Ли Ю).