Астрологический прогноз на 29 сентября

Летучая мышь / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит негативные сторона человеческой натуры, поэтому, несмотря на начало рабочей недели, необходимо минимизировать общение с окружающими, включая самых близких людей.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливо число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит, серпентин.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел — прежде всего сердце.

Болезни дня: велика вероятность межреберной невралгии и сердечно-сосудистых недугов.

Питание дня: необходимо включить в рацион соки и травяные отвары.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: гадание может привнести в жизнь негатив.

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не несут, поэтому не стоит принимать их во внимание.

Табу дня: нужно максимально сократить общение с окружающими.

Цитата дня: «Если сковывает страх — молчи, но если решился сказать — говори без страха» (Ли Ю).