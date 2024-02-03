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Астрологический прогноз на 3 февраля

Астрологический прогноз на 3 февраля

Цербер - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно заканчивать ранее начатые дела, а вот к новым лучше не приступать – результат окажется сомнительным. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: каштановый, кофейный, шоколадный, бордо, баклажанный. 

Счастливые камни дня: раухтопаз (помогает избавиться от творческого кризиса), сардер (символ огня, приносит удачу во всех сферах жизни). 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, обусловлены снижением иммунитета. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, необходимо увеличить употребление молочных продуктов, овощей и фруктов. 

Стрижка дня: к волосам сегодня лучше вообще не прикасаться – даже расчесываться нежелательно, разумеется, если есть такая возможность. 

Магия и мистика дня: можно изменить судьбу, переписав свою натальную карту. 

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы – не стоит обращать на них внимания. 

Табу дня: от конфликтов и провокаций лучше уходить – они не доведут до добра. 

Цитата дня: "Вреднее всего желание предохранит себя от ошибок" (Георг Гегель). 

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