Астрологический прогноз на 3 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно заканчивать ранее начатые дела, а вот к новым лучше не приступать – результат окажется сомнительным.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: каштановый, кофейный, шоколадный, бордо, баклажанный.

Счастливые камни дня: раухтопаз (помогает избавиться от творческого кризиса), сардер (символ огня, приносит удачу во всех сферах жизни).

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, обусловлены снижением иммунитета.

Питание дня: питание должно быть умеренным, необходимо увеличить употребление молочных продуктов, овощей и фруктов.

Стрижка дня: к волосам сегодня лучше вообще не прикасаться – даже расчесываться нежелательно, разумеется, если есть такая возможность.

Магия и мистика дня: можно изменить судьбу, переписав свою натальную карту.

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы – не стоит обращать на них внимания.

Табу дня: от конфликтов и провокаций лучше уходить – они не доведут до добра.

Цитата дня: "Вреднее всего желание предохранит себя от ошибок" (Георг Гегель).

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