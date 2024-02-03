Астрологический прогноз на 3 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно заканчивать ранее начатые дела, а вот к новым лучше не приступать – результат окажется сомнительным.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: каштановый, кофейный, шоколадный, бордо, баклажанный.
Счастливые камни дня: раухтопаз (помогает избавиться от творческого кризиса), сардер (символ огня, приносит удачу во всех сферах жизни).
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, обусловлены снижением иммунитета.
Питание дня: питание должно быть умеренным, необходимо увеличить употребление молочных продуктов, овощей и фруктов.
Стрижка дня: к волосам сегодня лучше вообще не прикасаться – даже расчесываться нежелательно, разумеется, если есть такая возможность.
Магия и мистика дня: можно изменить судьбу, переписав свою натальную карту.
Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы – не стоит обращать на них внимания.
Табу дня: от конфликтов и провокаций лучше уходить – они не доведут до добра.
Цитата дня: "Вреднее всего желание предохранит себя от ошибок" (Георг Гегель).
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