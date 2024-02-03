Астрологічний прогноз на 3 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна закінчувати раніше розпочаті справи, а от до нових краще не ставати – результат виявиться сумнівним.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: каштановий, кавовий, шоколадний, бордо, баклажановий.

Щасливі камені дня: раухтопаз (допомагає позбавитися творчої кризи), сардер (символ вогню, приносить талан у всіх сферах життя).

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: захворювання, що розпочалися цього дня, зумовлені зниженням імунітету.

Харчування дня: харчування має бути помірним, необхідно збільшити вживання молочних продуктів, овочів та фруктів.

Стрижка дня: до волосся сьогодні краще взагалі не торкатися — навіть розчісуватися небажано, зрозуміло, якщо є така потреба.

Магія та містика дня: можна змінити долю, переписавши свою натальну карту.

Сни дня: сни цієї ночі оманливі – не варто звертати на них увагу.

Табу дня: від конфліктів та провокацій краще йти – вони не доведуть до добра.

Цитата дня: «Найшкідливіше з бажань – захистити себе від помилок» (Георг Гегель).

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