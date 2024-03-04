Астрологический прогноз на 4 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда, чтобы построить что-то новое, нужно снести старое, поэтому он идеально подходит для понедельника, который принято считать началом новых программ и проектов.

Символ дня: полурыба-полукрокодил.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый, каштановый, кофейный.

Счастливые камни дня: черный нефрит, топаз, крокодилит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, связаны с ослаблением иммунитета, который необходимо укрепить: пропить курс витаминов, заняться спортом и чаще бывать на свежем воздухе.

Питание дня: питаться желательно умеренно, от мяса и рыбы нужно отказаться.

Стрижка дня: делать стрижку – впрочем, как и другие манипуляции с волосами – нежелательно.

Магия и мистика дня: можно корректировать линию судьбы, например, переписав – разумеется, при помощи опытного и профессионального астролога, свой гороскоп.

Сны дня: сны нынешнего дня часто бывают вещими, поэтому на них нужно обратить пристальное внимание.

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми – последствия могут оказаться непредсказуемыми.

Цитата дня: "Кто изучил науки, а к делу их не применил, подобен тому, кто прорыл арык, а поле не засеял, или не воспользовался урожаем, который взрастил" (Алишер Навои).

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