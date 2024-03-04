Астрологічний прогноз на 4 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли, щоб збудувати щось нове, потрібно знести старе, тому він ідеально підходить для понеділка, який прийнято вважати початком нових програм та проєктів.

Символ дня: Напівриба-напівкрокодил.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, коричневий, каштановий, кавовий.

Щасливе каміння дня: чорний нефрит, топаз, крокодиліт.

За якусь частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, пов'язані з ослабленням імунітету, який необхідно зміцнити.пропити курс вітамінів, зайнятися спортом та частіше бувати на свіжому повітрі.

Харчування дня: харчуватися бажано помірно, від м'яса та риби потрібно відмовитись.

Стрижка дня: робити стрижку – як і інші маніпуляції з волоссям – небажано.

Магія та містика дня: можна коригувати лінію долі, наприклад, переписавши – зрозуміло, за допомогою досвідченого та професійного астролога, – свій гороскоп.

Сни дня: сни нинішнього дня часто бувають промовистими, тому на них потрібно звернути пильну увагу.

Табу дня: небажано спілкуватися з незнайомими людьми – наслідки можуть виявитися непередбачуваними.

Цитата дня: «Хто вивчив науки, а у справі їх не застосував, подібний до того, хто прорив арик, а поле не засіяв, або не скористався врожаєм, який виростив» (Алішер Навої).

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