Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 6-12 апреля

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 6 по 12 апреля?

Овен

Время, когда в любых вопросах, касающихся материальной стороны жизни, придется рассчитывать только на себя: партнерам и друзьям, которые заняты решением собственных проблем, сейчас будет не до помощи другим.

Телец

Успех — в том числе, и финансовый — ждет только представителей знака, готовых наконец-то перейти от слов к делу и приступить к реализации важного профессионального проекта, который долго откладывали на потом.

Близнецы

Можно проводить только скрупулезно и тщательно подготовленные финансовые операции, любых экспромтов в этом смысле необходимо избегать — их последствия могут быть откровенно негативными.

Рак

От серьезных действий в финансовом отношении на этой неделе желательно отказаться: слишком велик риск досадной ошибки, которая приведет к серьезным проблемам — как в настоящее время, так и в будущем.

Лев

Профессиональные и творческие идеи, которые будут приходить в голову представителям знака в это время, ни в коем случае нельзя игнорировать — будучи воплощенными в жизнь, они принесут солидную прибыль.

Дева

Подняться на новую — более высокую — ступеньку карьерной лестницы с соответствующей зарплатой смогут только представители знака, обладающие необходимым уровнем знаний — самое время их получить.

Весы

Начальство может нагрузить представителей знака дополнительной работой, от которой не стоит отказываться — главное, выполнить его на высоком уровне, укрепив свой авторитет и, как следствие, материальное положение.

Скорпион

Достичь профессионального и, как следствие, финансового успеха смогут те представители знака, которым удастся сосредоточится не на конечном результате, а на процессе, тогда и итог окажется на зависть конкурентам.

Стрелец

Необходимые в это время финансовые решения на этой неделе — впрочем, как и в любое другое время — необходимо принимать в состоянии покоя, эмоции — даже положительные — окажутся плохими советчиками.

Козерог

Время благоприятно для любых торговых операций, но особенно важно покупать и продавать недвижимость: удастся как выгодно сбыть старое жилье, так и приобрести новое, о котором можно было только мечтать.

Водолей

Сомнительные финансовые операции — табу в любое время, но на этой неделе они могут оказаться особенно опасными, поэтому — чтобы не потерять все, что имеют имеешь, от них нужно воздержаться.

Рыбы

Время благоприятно для финансовых операций любой степени сложности, главное — сделать первый шаг, являющийся в таких случаях самым сложным, тогда все остальное сложится удачно и принесет ожидаемые деньги.

Читайте также: