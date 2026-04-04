ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
704
Время на прочтение
2 мин

Кокосовая паска — как приготовить нежную выпечку к Пасхе с ароматом Рафаэлло

Если классическая паска кажется вам слишком предсказуемой, пришло время добавить празднику настроение. Представьте, воздушное, ароматное тесто, нежный кокосовый крем внутри и декор, который напоминает любимые конфеты.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Кокосовая паска tiktok.com/@valeria.matrokhina

Пасха давно перестала быть только о канонических рецептах, сегодня это еще и о творчестве, настроении и новых вкусах. Фудблогер Валерия Матрохина предложила вариацию, которая сочетает традиционную выпечку с десертной нежностью — кокосовая паска с кремовой начинкой.

Особенность этого рецепта — использование кокосового молока, которое делает тесто мягче, ароматнее и деликатнее. А крем внутри добавляет «вау» эффекта, когда разрезаешь паску.

Ингредиенты

Для опары

  • кокосовое молоко 180 мл

  • свежие дрожжи 20 г

  • сахар 1 ст. л

  • мука 2 ст. л

Для теста

  • мука 400-500 г

  • желтки 6 шт.

  • сахар 130 г

  • ванильный сахар 10 г

  • соль щепотка

  • цедра лимона или апельсина

  • мягкое сливочное масло 110 г

Для кокосового крема

  • кокосовое молоко 200 мл

  • желтки 2 шт.

  • сахар 30-40 г

  • кукурузный крахмал 15 г

  • сливочное масло 25 г

  • кокосовая стружка 30-40 г

  • измельченный миндаль 30-40 г

Приготовление

Опара с кокосовым акцентом

  1. Все ингредиенты смешайте до однородности и оставьте в теплом месте на 20-30 мин. Главный ориентир — пышная пенная «шапочка», которая означает, что дрожжи активны и можно двигаться дальше.

Тесто

  1. Желтки взбейте с сахаром до светлой воздушной массы.

  2. Добавьте опару, соль и цедру.

  3. Постепенно введите муку, тесто должно оставаться немного липким.

  4. Вымешивайте 10-15 мин, пока оно не станет гладким.

  5. Масло введите частями, это важно для структуры.

  6. После этого тесто «отдыхает» 1,5-2 часа, пока не увеличится вдвое.

Формирование и выпекание

  1. Тесто разделите на 2-3 части и выложите в формы, примерно на треть объема.

  2. Оставьте еще 1-1,5 часа, чтобы оно подошло.

  3. Затем выпекайте при 170°C в течение 30-40 мин.

Лайфхак: если верх слишком быстро румянится, накройте фольгой.

Кокосовый крем

  1. Желтки смешайте с сахаром и крахмалом.

  2. Добавьте кокосовое молоко.

  3. Варите на слабом огне до загустения, постоянно помешивая.

  4. Добавьте масло, кокос и миндаль.

  5. Остудите до комнатной температуры.

Крем получается нежный, однородный и очень ароматный.

Начинка и декор

  1. Срежьте сверху «крышечку» кулича.

  2. Немного выберите серединку.

  3. Наполните кремом.

  4. Закройте обратно или оставьте открытой с глазурью.

Декор сделайте классический: конфеты «Рафаэлло», кокосовая стружка или минималистичная глазурь.

Паска Рафаэлло — это идеальный пример того, как традиции могут звучать по-новому. Она сочетает знакомую праздничную атмосферу с десертной легкостью и современными вкусами.

Дата публикации
Количество просмотров
704
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie