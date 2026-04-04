Кокосовая паска — как приготовить нежную выпечку к Пасхе с ароматом Рафаэлло
Если классическая паска кажется вам слишком предсказуемой, пришло время добавить празднику настроение. Представьте, воздушное, ароматное тесто, нежный кокосовый крем внутри и декор, который напоминает любимые конфеты.
Пасха давно перестала быть только о канонических рецептах, сегодня это еще и о творчестве, настроении и новых вкусах. Фудблогер Валерия Матрохина предложила вариацию, которая сочетает традиционную выпечку с десертной нежностью — кокосовая паска с кремовой начинкой.
Особенность этого рецепта — использование кокосового молока, которое делает тесто мягче, ароматнее и деликатнее. А крем внутри добавляет «вау» эффекта, когда разрезаешь паску.
Ингредиенты
Для опары
кокосовое молоко 180 мл
свежие дрожжи 20 г
сахар 1 ст. л
мука 2 ст. л
Для теста
мука 400-500 г
желтки 6 шт.
сахар 130 г
ванильный сахар 10 г
соль щепотка
цедра лимона или апельсина
мягкое сливочное масло 110 г
Для кокосового крема
кокосовое молоко 200 мл
желтки 2 шт.
сахар 30-40 г
кукурузный крахмал 15 г
сливочное масло 25 г
кокосовая стружка 30-40 г
измельченный миндаль 30-40 г
Приготовление
Опара с кокосовым акцентом
Все ингредиенты смешайте до однородности и оставьте в теплом месте на 20-30 мин. Главный ориентир — пышная пенная «шапочка», которая означает, что дрожжи активны и можно двигаться дальше.
Тесто
Желтки взбейте с сахаром до светлой воздушной массы.
Добавьте опару, соль и цедру.
Постепенно введите муку, тесто должно оставаться немного липким.
Вымешивайте 10-15 мин, пока оно не станет гладким.
Масло введите частями, это важно для структуры.
После этого тесто «отдыхает» 1,5-2 часа, пока не увеличится вдвое.
Формирование и выпекание
Тесто разделите на 2-3 части и выложите в формы, примерно на треть объема.
Оставьте еще 1-1,5 часа, чтобы оно подошло.
Затем выпекайте при 170°C в течение 30-40 мин.
Лайфхак: если верх слишком быстро румянится, накройте фольгой.
Кокосовый крем
Желтки смешайте с сахаром и крахмалом.
Добавьте кокосовое молоко.
Варите на слабом огне до загустения, постоянно помешивая.
Добавьте масло, кокос и миндаль.
Остудите до комнатной температуры.
Крем получается нежный, однородный и очень ароматный.
Начинка и декор
Срежьте сверху «крышечку» кулича.
Немного выберите серединку.
Наполните кремом.
Закройте обратно или оставьте открытой с глазурью.
Декор сделайте классический: конфеты «Рафаэлло», кокосовая стружка или минималистичная глазурь.
Паска Рафаэлло — это идеальный пример того, как традиции могут звучать по-новому. Она сочетает знакомую праздничную атмосферу с десертной легкостью и современными вкусами.