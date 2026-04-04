Кокосовая паска tiktok.com/@valeria.matrokhina

Пасха давно перестала быть только о канонических рецептах, сегодня это еще и о творчестве, настроении и новых вкусах. Фудблогер Валерия Матрохина предложила вариацию, которая сочетает традиционную выпечку с десертной нежностью — кокосовая паска с кремовой начинкой.

Особенность этого рецепта — использование кокосового молока, которое делает тесто мягче, ароматнее и деликатнее. А крем внутри добавляет «вау» эффекта, когда разрезаешь паску.

Ингредиенты

Для опары

кокосовое молоко 180 мл

свежие дрожжи 20 г

сахар 1 ст. л

мука 2 ст. л

Для теста

мука 400-500 г

желтки 6 шт.

сахар 130 г

ванильный сахар 10 г

соль щепотка

цедра лимона или апельсина

мягкое сливочное масло 110 г

Для кокосового крема

кокосовое молоко 200 мл

желтки 2 шт.

сахар 30-40 г

кукурузный крахмал 15 г

сливочное масло 25 г

кокосовая стружка 30-40 г

измельченный миндаль 30-40 г

Приготовление

Опара с кокосовым акцентом

Все ингредиенты смешайте до однородности и оставьте в теплом месте на 20-30 мин. Главный ориентир — пышная пенная «шапочка», которая означает, что дрожжи активны и можно двигаться дальше.

Тесто

Желтки взбейте с сахаром до светлой воздушной массы. Добавьте опару, соль и цедру. Постепенно введите муку, тесто должно оставаться немного липким. Вымешивайте 10-15 мин, пока оно не станет гладким. Масло введите частями, это важно для структуры. После этого тесто «отдыхает» 1,5-2 часа, пока не увеличится вдвое.

Формирование и выпекание

Тесто разделите на 2-3 части и выложите в формы, примерно на треть объема. Оставьте еще 1-1,5 часа, чтобы оно подошло. Затем выпекайте при 170°C в течение 30-40 мин.

Лайфхак: если верх слишком быстро румянится, накройте фольгой.

Кокосовый крем

Желтки смешайте с сахаром и крахмалом. Добавьте кокосовое молоко. Варите на слабом огне до загустения, постоянно помешивая. Добавьте масло, кокос и миндаль. Остудите до комнатной температуры.

Крем получается нежный, однородный и очень ароматный.

Начинка и декор

Срежьте сверху «крышечку» кулича. Немного выберите серединку. Наполните кремом. Закройте обратно или оставьте открытой с глазурью.

Декор сделайте классический: конфеты «Рафаэлло», кокосовая стружка или минималистичная глазурь.

Паска Рафаэлло — это идеальный пример того, как традиции могут звучать по-новому. Она сочетает знакомую праздничную атмосферу с десертной легкостью и современными вкусами.