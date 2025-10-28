Финансовый гороскоп ноябрь 2025 года / © Credits

Финансовая энергия месяца проходит через импульс Огня и ретроспективу стихии Воды. Это время, когда привычные опоры могут пошатнуться, но именно в этом — шанс найти новую устойчивость, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 4 ноября Марс входит в знак Стрельца, и энергия действий окрашивается идеей. В финансовой сфере это может проявиться как стремление к расширению — хочется большего, но не всегда это возможно. Возникает желание инвестировать в обучение, путешествия, развитие. Но вместе с этим приходит и риск: Марс в Стрельце не терпит ограничений, он может подталкивать к импульсивным тратам, особенно если они связаны с мечтой. Важно помнить: не все, что вдохновляет, приносит реальную отдачу. Сохраняйте ясность, особенно в вопросах вложений.

5 ноября — полнолуние в Тельце. Это ключевая точка месяца для финансов. Полная Луна в Тельце напоминает, что деньги, прежде всего, дают ощущение безопасности, телесной устойчивости, ценности себя. На фоне огненного импульса Марса, это полнолуние словно ставит якорь: остановись, почувствуй, заземлись. Внимательные люди смогут определить, где имеется воронка слива ресурса, где теряется равновесие между духовным стремлением и материальной реальностью. Это хорошее время для пересмотра бюджета, для возвращения к телесным практикам, которые помогают чувствовать изобилие даже при обычных условиях.

8 ноября Уран возвращается в ретроградном движении в знак Тельца, символизируя неожиданный сдвиг в теме финансов. Все, что казалось стабильным, может потребовать обновления. Старые схемы заработка, привычные источники дохода, даже само понимание комфорта — все это может пройти через переоценку. Уран в ретро фазе зовет к нестандартным решениям: возможно, ты вернёшься к идее, которую когда-то отложила, и теперь она готова к реализации. Это хорошее время для пересмотра финансовых стратегий, особенно тех, что связаны с технологиями, свободой, независимостью.

С 9 по 29 ноября — период ретроградного Меркурия — сначала в Стрельце, а с 19 ноября — в Скорпионе. В финансовом контексте это период, когда стоит быть особенно внимательными к договорам, подписанию документов, словам, обещаниям. Это неблагоприятные дни для новых сделок, но отличное время для пересмотра и возобновления старых. В Стрельце — вы переосмысливаете свои убеждения о деньгах, о ценности труда, о смысле изобилия. А при транзите ретро Меркурия по Скорпиону люди склонны погружаться в глубинные финансовые паттерны: страхи, зависимости, скрытые мотивы. Это может быть болезненно, но крайне полезно в итоге. Можно увидеть, где теряется энергия, и научиться возвращать ее.

20 ноября — соединение Солнца с ретро Меркурием в день новолуния в Скорпионе. Это точка перерождения. В финансовом отношении — это момент, когда есть возможность отпустить старые схемы, страхи, долги, и заложить новые идеи, новые подходы. Это не про быстрые деньги, а про внутреннюю настройку на зрелое, честное изобилие.

А в конце месяца, когда Венера переходят в знак Стрельца поздно вечером 30 ноября, приходит выдох облегчения. Финансовая энергия становится вдохновляющей. Начинается хорошее время для планирования будущих проектов, особенно тех, что связаны с обучением, путешествиями, философией, вдохновением.

Ноябрь 2025 года становится для Тельцов, Львов и Водолеев временем непростых, но крайне важных финансовых процессов. Это не месяц лёгких решений или быстрых прибылей — это период, когда материальная сфера требует приложения усилий и внутренней честности. Все, что раньше казалось стабильным, может пошатнуться, но именно в этом — шанс выйти к зрелому изобилию.

Для Тельцов особенно остро ощущается возвращение Урана в их знак. Эта планета, отвечающая за перемены и нестандартные решения, вновь активирует темы финансов, имущества, телесной устойчивости. То, что раньше служило опорой — привычные источники дохода, накопленные ресурсы, даже само понимание комфорта — может пройти через сейсмический сдвиг. Это не разрушение, а приглашение к обновлению. Тельцам придется отпустить страх перед переменами, чтобы увидеть новые возможности: нестандартные формы заработка, пересмотр ценностей, отказ от избыточного контроля. Финансовая свобода приходит не через удержание, а через гибкость и готовность к внутреннему росту.

Львы в ноябре сталкиваются с вызовом в сфере самооценки и материального выражения своей ценности. Марс в Стрельце может подталкивать к импульсивным тратам, особенно если они связаны с желанием доказать свою силу или статус. Но ретроградный Меркурий и полнолуние в Тельце напоминают: истинная ценность не в внешнем блеске, а в устойчивости, честности и способности быть собой. Для Львов это время, когда стоит пересмотреть свои финансовые цели, отказаться от показного, и сосредоточиться на том, что действительно питает. Успех приходит к тем, кто умеет соединить щедрость с мудростью, а амбиции — с внутренней опорой.

Водолеи проходят через глубокую переоценку материальных и идеологических основ. Уран — их управитель — возвращается в ретро фазе в знак Тельца, активируя темы имущества, ресурсов, земной реальности. Это может проявиться как неожиданные расходы, нестабильность в доходах, необходимость пересмотра финансовых стратегий. Но для Водолеев это также шанс освободиться от старых ограничений, особенно тех, что были навязаны системой или чужими ожиданиями. Финансовая свобода для них — это и независимость, и способность строить будущее на основе своих ценностей, идей, моральных принципов. Важно не терять веру в себя, даже если путь кажется нестабильным.

В конце месяца, когда Солнце и Венера переходят в знак Стрельца, пространство начинает наполняться светом, оптимизмом и стремлением к свободе. Для всех трех знаков это момент облегчения, когда становится ясно: все, что происходило — было необходимо. Успех приходит к тем, кто в течение месяца видел ценность не только в деньгах, но и в честности, устойчивости, внутренней свободе. Финансовое будущее теперь можно строить из веры — в себя, в свои идеи, в ту реальность, которую хочется создавать.

Удача в сфере финансов и имущества ждет водных знаков — Рака, Рыб и Скорпиона:

Для Раков ноябрь становится временем внутреннего роста, который напрямую влияет на материальную сферу. Юпитер, находясь в ретроградной фазе в вашем знаке, словно делает паузу, чтобы вы осознали, где ваше настоящее изобилие. Это не про резкие скачки доходов, а про возвращение к ресурсам, которые уже есть: родовые связи, недвижимость, семейные накопления. Возможны неожиданные предложения, связанные с домом, землёй, наследством. Все, что связано с заботой, уютом и мягкостью, может принести прибыль или устойчивость.

Для Рыб месяц открывает доступ к интуитивным финансовым решениям. Уран в ретро фазе в Тельце активирует темы нестандартных источников дохода, особенно если они связаны с телом, комфортом, эстетикой. Вы можете почувствовать, куда стоит вложиться, а от чего — отказаться. Везение в материальном приходит через интуицию, творчество, гибкость. Возможны неожиданные подарки, предложения, возврат старых долгов или идеи, которые раньше казались нереальными, но теперь начинают приносить плоды.

Для Скорпионов ноябрь — это месяц силы и перерождения. Венера в вашем знаке до конца месяца усиливает притяжение ресурсов, особенно если вы действуете честно и глубоко. Это время, когда финансовые связи очищаются, и остаются только те, что действительно работают. Новолуние 20 ноября может стать точкой запуска нового финансового цикла, особенно если вы готовы отпустить старые страхи, долги, зависимости. Освобождение от лишнего и новая система ценностей, открывает дороги к свободе и независимости.