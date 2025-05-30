Гороскоп на 31 мая для всех знаков Зодиака: день исполнения желаний

Гороскоп на 31 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Очень важно быть особенно внимательными не только к своим поступкам и словам, но и к своим мыслям — будучи неконструктивными, они приведут к негативным жизненным переменам, и — наоборот, так что не стоит рисковать своим благополучием.

Прекрасное время для воплощения в жизнь своих планов и исполнения желаний: все, что будет задумано и загадано в эти лунные сутки, обязательно сбудется, так что мечтать можно даже самым серьезным, здравомыслящим и практичным людям.

Овен

Попробуйте изменить отношение к раздражающим вас людям: откажитесь от резкой и категоричной реакции на их слова и действия в пользу спокойной и доброжелательной — вас удивит то, как быстро они изменятся к лучшему.

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Телец

Не стоит получать окружающих вас людей, доказывая истинность своей точки зрения на происходящие события — в своей правоте вы людей все равно не убедите, а вот отношения с ними вполне можете испортить.

Близнецы

Посвятив первую половину дня домашней работе, после обеда вспомните о том, что выходной предназначен для отдыха: он не обязательно должен быть пассивным, главное переключиться с одного вида деятельности на другое.

Рак

Почувствовав недовольство отношениями с близким человеком, постарайтесь не замыкаться к себе — поговорите с ним откровенно, выяснив причины возникшей напряженности — это должно помочь.

Лев

День, в течение которого, как ни странно, не рекомендуется кому-либо помогать: это как раз тот случай, когда благие намерения не приведут к хорошему результату, а, напротив, вымостят «дорогу в ад».

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Дева

Поскольку сегодня вам удастся сосредоточиться на работе и выполнить, а то и перевыполнить все свои планы, день — хотя бы частично — можно посвятить работе, а выполнив ее — перейти к не менее важным домашним делам.

Весы

Окружающие вас люди охотно будут давать советы на все случаи жизни, но, какими бы толковыми они ни были, помните, что ответственность за решение все равно будет лежать на вас, поэтому и последнее слово — за вами.

Скорпион

Не стесняйтесь показывать близким людям, насколько они вам дороги, — помните, что любви много не бывает, так что не стоит на них скупиться, и выходной день для ее демонстрации подходит как нельзя лучше.

Стрелец

Дельный совет, который поможет разрешить давно назревшую, сложную ситуацию, в этот день может совершенно неожиданно дать малознакомый человек — главное, внимательно прислушаться к его словам.

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Козерог

Решив посвятить часть выходного дня работе, вы можете выполнить ее на «отлично». Что в начале следующей недели по достоинству оцени ваше непосредственно начальство, отметив вас — как морально, так и материально.

Водолей

Решив отпраздновать важной для вас событий, накрыв стол для друзей и близких, с большой тщательностью и осторожностью отнеситесь к выбору продуктов — слишком велик риск впопыхах купить несвежие.

Рыбы

Любое знакомство, которое может произойти в это время, не будет случайным — скорее всего, у судьбы существуют далеко идущие — и благоприятные — планы на ваши отношения с этим человеком.

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