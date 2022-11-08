Гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя спешить

День, когда нельзя спешить и торопиться: любые действия, совершенные впопыхах, окажутся заведомо провальными.
Несмотря на то, что у дня статус буднего – то есть, предназначенного для работы – при первой же возможности звезды советуют взять отгул и провести время в тишине и покое. Звезды приветствуют даже пассивный образ жизни, когда можно лежать на диване, смотреть сериалы и читать книги – дела, запланированные на этот день, точно никуда не убегут.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 9 ноября для Овнов
День благоприятен для того, чтобы провести его с близкими людьми – любимым человеком или пожилыми родственниками, которые нуждаются в вашем внимании всегда, а сегодня – особенно.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 9 ноября для Тельцов
Самым важным качеством, которое сегодня необходимо продемонстрировать окружающим, является скромность – она поможет вам стать незаметными в толпе, а значит, вы не попадете под раздачу начальства.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 9 ноября для Близнецов
Энергию, которой наделят вас в этот день звезды, желательно потратить на бытовые хлопоты: даже если вы недавно делали генеральную уборку, в доме найдется чем заняться – чистоты и порядка много не бывает.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 9 ноября для Раков
Душевное равновесие, которое необходимо обрести в этот день, поможет обрести хобби: занявшись им, вы потеряете счет часам и минутам, а значит, забудете обо всех проблемах, которые не дают вам покоя.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 9 ноября для Львов
Звезды настоятельно рекомендуют вам сделать то, чего вы очень не любите – признать ошибки, сделанные в отношениях с близким человеком: ну а если вы найдете в себе силы извиниться, то превзойдете сами себя.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 9 ноября для Дев
Работа в этот день не оправдает надежд, которые вы на нее возлагаете, поэтому не стоит тратить время и силы понапрасну – лучше отдохнуть: прогуляться по парку или прочитать новый роман, о котором все говорят.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 9 ноября для Весов
Прежде чем составить план на день, определитесь с тем, какое дело для вас сейчас действительно важно, а какое – вполне может подождать: перечень работ должен начинаться с первого и завершаться последним, а не наоборот.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 9 ноября для Скорпионов
Если вам нужно что-то изменить в жизни, лучшего времени вам не найти: обстоятельства нынешнего дня позволят вам исправить совершенные ранее ошибки и, закрыв старую жизненную страницу, открыть новую.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 9 ноября для Стрельцов
Большую часть дня звезды советуют вам провести в одиночестве: так вы ни с кем не поссоритесь и, значит, не наживете себе новых врагов – надо признать, что в силу своей прямолинейности вы в этом вопросе – мастер.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 9 ноября для Козерогов
День желательно посвятить гармонизации окружающего пространства, и если в мировом масштабе вам это сделать не удастся, то навести порядок на рабочем столе, в доме и на дачном участке вам вполне по силам.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 9 ноября для Водолеев
От финансовых дел любого масштаба сегодня желательно отказаться – даже пополнение телефонного счета может привести к потере средств, которые по ошибке уйдут на другой номер, так что лучше не рисковать.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 9 ноября для Рыб
Звезды советуют вам сегодня избавиться от вещей, которыми вы давно не пользуетесь: не секрет, что они только захламляют пространство и лишают вас живительной энергии, которая необходима для жизни и работы.
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