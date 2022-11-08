Гороскоп на 9 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя спешить

Несмотря на то, что у дня статус буднего – то есть, предназначенного для работы – при первой же возможности звезды советуют взять отгул и провести время в тишине и покое. Звезды приветствуют даже пассивный образ жизни, когда можно лежать на диване, смотреть сериалы и читать книги – дела, запланированные на этот день, точно никуда не убегут.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 9 ноября для Овнов

День благоприятен для того, чтобы провести его с близкими людьми – любимым человеком или пожилыми родственниками, которые нуждаются в вашем внимании всегда, а сегодня – особенно.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 9 ноября для Тельцов

Самым важным качеством, которое сегодня необходимо продемонстрировать окружающим, является скромность – она поможет вам стать незаметными в толпе, а значит, вы не попадете под раздачу начальства.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 9 ноября для Близнецов

Энергию, которой наделят вас в этот день звезды, желательно потратить на бытовые хлопоты: даже если вы недавно делали генеральную уборку, в доме найдется чем заняться – чистоты и порядка много не бывает.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 9 ноября для Раков

Душевное равновесие, которое необходимо обрести в этот день, поможет обрести хобби: занявшись им, вы потеряете счет часам и минутам, а значит, забудете обо всех проблемах, которые не дают вам покоя.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 9 ноября для Львов

Звезды настоятельно рекомендуют вам сделать то, чего вы очень не любите – признать ошибки, сделанные в отношениях с близким человеком: ну а если вы найдете в себе силы извиниться, то превзойдете сами себя.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 9 ноября для Дев

Работа в этот день не оправдает надежд, которые вы на нее возлагаете, поэтому не стоит тратить время и силы понапрасну – лучше отдохнуть: прогуляться по парку или прочитать новый роман, о котором все говорят.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 9 ноября для Весов

Прежде чем составить план на день, определитесь с тем, какое дело для вас сейчас действительно важно, а какое – вполне может подождать: перечень работ должен начинаться с первого и завершаться последним, а не наоборот.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 9 ноября для Скорпионов

Если вам нужно что-то изменить в жизни, лучшего времени вам не найти: обстоятельства нынешнего дня позволят вам исправить совершенные ранее ошибки и, закрыв старую жизненную страницу, открыть новую.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 9 ноября для Стрельцов

Большую часть дня звезды советуют вам провести в одиночестве: так вы ни с кем не поссоритесь и, значит, не наживете себе новых врагов – надо признать, что в силу своей прямолинейности вы в этом вопросе – мастер.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 9 ноября для Козерогов

День желательно посвятить гармонизации окружающего пространства, и если в мировом масштабе вам это сделать не удастся, то навести порядок на рабочем столе, в доме и на дачном участке вам вполне по силам.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 9 ноября для Водолеев

От финансовых дел любого масштаба сегодня желательно отказаться – даже пополнение телефонного счета может привести к потере средств, которые по ошибке уйдут на другой номер, так что лучше не рисковать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 9 ноября для Рыб

Звезды советуют вам сегодня избавиться от вещей, которыми вы давно не пользуетесь: не секрет, что они только захламляют пространство и лишают вас живительной энергии, которая необходима для жизни и работы.

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