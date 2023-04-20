Какому знаку Зодиака повезет 21 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 21 апреля?

День, когда мистическое преображение может случиться с каждым человеком: то, что происходит, напоминает квантовый скачок, когда количество усилий резко переходит в качество, делая нас совсем другими людьми. Астрологи считают, что в это время можно отправляться в путешествия, но только в том случае, если их цель – обретение новых знаний: например, если оно предполагает пребывание – пусть и кратковременное – в каком-либо учебном заведении, экскурсии, эксперименты и опыты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы окажутся на редкость удачливыми в деловых переговорах, которые звезды советуют им назначать на этот день. Партнеры будут настроены на позитивный деловой лад, поэтому можно выносить на обсуждение самые важные – и сложные – вопросы, с большой долей вероятности их удастся решить к всеобщему удовольствию. Правда, желательно соблюсти одно условие – встречу желательно провести неформально, так представителям знака удастся расслабить и одновременно расположить к себе собеседников.

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