Якому знаку зодіаку пощастить 21 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 21 квітня?

День, коли містичне перетворення може статися з кожною людиною: те, що відбувається, нагадує квантовий стрибок, коли кількість зусиль різко перетворюється на якість, роблячи нас зовсім іншими людьми. Астрологи вважають, що в цей час можна вирушати в подорожі, але тільки в тому разі, якщо їхня мета – набуття нових знань: наприклад, якщо вона передбачає перебування – нехай і короткочасне – в якомусь навчальному закладі, екскурсії, експерименти та досліди.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони виявляться напрочуд щасливими у ділових переговорах, які зірки радять їм призначати цього дня. Партнери будуть налаштовані на позитивний діловий лад, тому можна виносити на обговорення найважливіші — і складні питання, з великою ймовірністю їх вдасться вирішити до загального задоволення. Щоправда, бажано дотриматись однієї умови – зустріч бажано провести неформально, так представникам знака вдасться розслабити і одночасно привернути до себе співрозмовників.

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