Какому знаку Зодиака повезет 21 января

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня?

День, когда нужно быть готовыми к серьезным – в большинстве случаев – позитивным переменам, которые могут всерьез изменить нашу жизнь, а в некоторых случаях и вовсе перевернуть ее с ног на голову. Самые ленивые и пассивные люди почувствуют мощный прилив энергии, побуждающей их к активным действиям – главное, выбрать для них приоритетное направление, не растрачивая силы на решение вопросов, которые вполне могут отправиться в лонг-лист.

Овен

Овны сегодня смогут достичь любой – в том числе, и самой невероятной и заоблачной – цели, которую они перед собой поставят, поэтому не стоит скупиться и осторожничать – необходимо быть смелыми и решительными. Но есть одно условие, которое перед ними поставят звезды: им придется проявить качество, за которое им обычно, что называется, «ставят на вид» – свое «фирменнее», упорство, многими считающееся упрямством. Нежелательно отказываться от своих планов, даже если в какой-то момент покажется, что их невозможно реализовать: таким образом можно упустить важный шанс, о чем придется пожалеть.

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