Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 21 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 21 апреля?
Луна рассказывает
День трансформации и внутренних перемен, когда намерения предыдущего времени перейдут в явственную — осязаемую — форму, а все, что будет задумано или запланировано в это время, обязательно станет реальностью. В такое время очень важно быть внимательными не только к своим действиям и словам, но и — особенно! — мыслям: любые ошибки впоследствии очень дорого могут нам обойтись.
Луна рекомендует
Приступая к решению важного вопроса, какой бы сферы жизни он ни касался, необходимо прислушаться к своему внутреннему состоянию. Начинать действовать нужно только в том случае, если существует твердая уверенность в себе и своих силах, если же ее нет, значит, время для таких поступков еще не пришло.
Луна предостерегает
Обстоятельства могут оказаться благоприятными для того, чтобы отомстить своим недругам и обидчикам, но звезды не советуют этого делать. Также нельзя — насколько бы благими ни были наши намерения — делать что-либо за других людей: любые действия они должны совершит сами, иначе усилия не пойдут им впрок.
