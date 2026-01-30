Три знака Зодиака, которые сегодня смогут сбросить со своих плеч тяжелый груз

Гороскоп / © Credits

Вследствие этих процессов мы, как правило, закрываем старую страницу своей жизни, сбрасывая со своих плеч тяжелый груз накопленного за последнее время негатива.

Сегодня, 30 января, закрыть прежнюю страницу своей жизни смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них еще и удастся сбросить со своих плеч груз накопленного за последнее время негатива.

Рак

Раки, которых жизнь в последнее время не баловала, устали от ее «сюрпризов» и связанных с ними переживаний. Но у звезд есть для них хорошая новость: с этого дня все начнет меняться к лучшему, а у них самих появится надежда на будущее, которой им так не хватало в последнее время.

Козерог

Козероги, которым негативный личный опт, полученный ими на предыдущем жизненном этапе, мешал строить новые отношения, наконец-то смогут от него отрешиться и сосредоточиться на новом чувстве. Главное, чтоы при своей тотальной занятости они нашли для этого время.

Водолей

Водолеи, чем бы они ни занимались, преимущественно опираются на творческий подход, а при отсутствии вдохновения он невозможен. Груз прошлого, который они тащат на себе в последнее время, делает ее полет невозможным, но сегодня они найдут способ сбросить его со своих плеч.

