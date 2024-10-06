Три знака Зодиака, которым лучше промолчать, чем говорить

День, когда необходимо максимально внимательно относиться ко всему, что делаешь, но особенно важными окажутся слова – материализовавшись, они могут кардинально повлиять на отношения с близким человеком и, как следствие, кардинально изменить жизнь.

Сегодня, 6 октября, следить за своими поступками и – особенно! – словами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще лучше промолчать, чем говорить.

Лев

Львы позволяют себе негативные высказывания в адрес других – в том числе, и близких – людей, поскольку уверены, что имеют на это полное право – их «королевское» положение обязывает. Чаще всего их прощают, но сегодня им стоит вести себя скромнее – для будет лучше для всех.

Дева

Девы, ощущающие свое превосходство над окружающими, часто отпускают в адрес окружающих нелицеприятные замечания, оправдывая их тем, что они «говорят правду». Сегодня звезды рекомендуют им оставить ее при себе, если, конечно, они не хотят рассориться со всем миром.

Стрелец

Стрельцам, которые славятся умением говорить невпопад, зачастую, совершенно того не желая, обижая при этом окружающих, следить за языком желательно всегда, но сегодня – особенно. Одни неосторожным высказыванием ни могут разрушить отношения, создававшиеся годами.

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