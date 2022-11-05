Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя плакать

День спокойных энергий, которые находятся в равновесии, поэтому и провести его необходимо соответственно: нужно вести размеренный образ жизни, нельзя никуда спешить и форсировать события. Важную роль играет жидкость, поэтому запрещено проливать ее даром – причем касается это не только воды из крана, но и слез.

Сегодня, 5 ноября, плакать нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них слезы могут стать плохой приметой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов с полным правом можно назвать одним из самых везучих знаков Зодиака: там, где другие, образно говоря, сто раз упадут, представители этого знака даже не поскользнутся. Именно поэтому сегодня им не стоит плакать – высшие силы, которые опекают их в любых ситуациях, могут расценить слезы как черную неблагодарность и впредь отказать им в своей помощи и поддержке.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, вообще-то, плачут редко, а если и делают это, то только от злости – эту эмоцию им вообще необходимо испытывать как можно реже, сегодня же такую рекомендацию звезды возводят, что называется, в квадратную степень. Негатив, который они могут почувствовать к кому-то из окружающих их людей, больнее всего ударит по ним самим, значит, и ущерб понесут они, а не те, кто их разозлил.

Водолей (21.01 – 18.02)

У Водолеев в этот день слезу будут связаны с жалостью к себе, а это чувство звезды сегодня запрещают испытывать всем, а представителям этого знака – особенно. Нынешний день напрямую связан с состраданием и милосердием, поэтому сочувствие можно испытывать только по отношению к другим, но никак не к себе. Оно окажется деструктивным и вместо разрядки нанесет человеку вред.

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