Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо беречь витальную энергию

Нынешний день отличает повышенная конфликтность, когда любая перепалка – как с близкими, так и с посторонними людьми – может обернуться серьезным столкновением. В результате, человек рискует потерять массу энергии, которая необходима ему для жизни и работы.

Сегодня, 11 октября, экономить живительную энергию необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно ее беречь.

Овен

Овны – энергетически сильный знак, возможно, поэтому его представители относятся к ней довольно неэкономно. Но сегодня такое – наплевательское – отношение к собственной витальности может дорого им обойтись: в то время, когда им понадобятся силы, их может не хватить, так что не стоит тратить энергию впустую.

Близнецы

Близнецы страстью к ссорам не страдают – присущее им легкомыслие не дает с головой погрузиться в серьезный конфликт, а чаще всего они их и вовсе избегают. Но сегодня собеседник может настолько сильно задеть представителей знака, что они потеряют как контроль над собой, так и свою энергию.

Рыбы

Рыбам в этот день не стоит принимать близко к сердцу поведение любимого человека, которое иначе как выходками и не назовешь. Представителям знака стоит помнить: уже завтра они смогут помириться, а истраченные нервные клетки и свою витальную энергию, которая нужна для жизни и деятельности, не удастся.

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