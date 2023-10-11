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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо беречь витальную энергию

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо беречь витальную энергию

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день отличает повышенная конфликтность, когда любая перепалка – как с близкими, так и с посторонними людьми – может обернуться серьезным столкновением. В результате, человек рискует потерять массу энергии, которая необходима ему для жизни и работы.

Сегодня, 11 октября, экономить живительную энергию необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно ее беречь. 

Овен 

Овны – энергетически сильный знак, возможно, поэтому его представители относятся к ней довольно неэкономно. Но сегодня такое – наплевательское – отношение к собственной витальности может дорого им обойтись: в то время, когда им понадобятся силы, их может не хватить, так что не стоит тратить энергию впустую. 

Близнецы 

Близнецы страстью к ссорам не страдают – присущее им легкомыслие не дает с головой погрузиться в серьезный конфликт, а чаще всего они их и вовсе избегают. Но сегодня собеседник может настолько сильно задеть представителей знака, что они потеряют как контроль над собой, так и свою энергию. 

Рыбы 

Рыбам в этот день не стоит принимать близко к сердцу поведение любимого человека, которое иначе как выходками и не назовешь. Представителям знака стоит помнить: уже завтра они смогут помириться, а истраченные нервные клетки и свою витальную энергию, которая нужна для жизни и деятельности, не удастся. 

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Дата публикации
Просмотры
1096
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