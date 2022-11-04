Три знака Зодиака, которым сегодня под силу свернуть горы

День мощной земной и космической энергии, вектор которой зависит только от человека – она может быть заряжена как позитивно, так и негативно. А еще силы, которые каждый из нас получит в это время, будут буквально вырываться из рук, но для тех, кто сможет ее себе подчинить, не будет преград.
Сегодня, 4 ноября, свернуть горы – в прямом смысле этого слова – смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них почувствуют, что им по плечу любая задача.
Лев (23.07 – 21.08)
Львы – если, конечно, захотят – могут превзойти не только окружающих, но и самих себя. Как правило, ни с правильной мотивацией, ни с достижением целей у представителей знака проблем нет, но сегодня они будут заряжены на победу не на сто, а на двести процентов. Ну а поскольку сил им Вселенная отпустит в достаточном количестве, итоги их деятельности окажутся потрясающими.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам для плодотворной работы потребуется только одно – перестать заниматься своим любимым занятием – самоедством, и высвободившейся в результате энергии хватит для осуществления любой – даже очень сложной и трудоемкой – задачи. Итоги профессиональной – или хозяйственно-бытовой – деятельности представителей знака удивят и восхитят даже их самих.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцы – пожалуй, самый результативный знак Зодиака, им удается почти все, но есть одна проблема: представители знака не всегда понимают, куда им, образно говоря, нужно стрелять, а выбрав не ту цель, они тратят свое время и, что самое обидное, силы впустую. Если сегодня им удастся прицелиться именно туда, куда нужно, они добьются потрясающих – даже для них – итогов.
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