Три знака Зодиака, которым сегодня под силу свернуть горы

День мощной земной и космической энергии, вектор которой зависит только от человека – она может быть заряжена как позитивно, так и негативно. А еще силы, которые каждый из нас получит в это время, будут буквально вырываться из рук, но для тех, кто сможет ее себе подчинить, не будет преград.

Сегодня, 4 ноября, свернуть горы – в прямом смысле этого слова – смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них почувствуют, что им по плечу любая задача.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – если, конечно, захотят – могут превзойти не только окружающих, но и самих себя. Как правило, ни с правильной мотивацией, ни с достижением целей у представителей знака проблем нет, но сегодня они будут заряжены на победу не на сто, а на двести процентов. Ну а поскольку сил им Вселенная отпустит в достаточном количестве, итоги их деятельности окажутся потрясающими.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам для плодотворной работы потребуется только одно – перестать заниматься своим любимым занятием – самоедством, и высвободившейся в результате энергии хватит для осуществления любой – даже очень сложной и трудоемкой – задачи. Итоги профессиональной – или хозяйственно-бытовой – деятельности представителей знака удивят и восхитят даже их самих.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – пожалуй, самый результативный знак Зодиака, им удается почти все, но есть одна проблема: представители знака не всегда понимают, куда им, образно говоря, нужно стрелять, а выбрав не ту цель, они тратят свое время и, что самое обидное, силы впустую. Если сегодня им удастся прицелиться именно туда, куда нужно, они добьются потрясающих – даже для них – итогов.

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