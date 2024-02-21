14 признаков того, что ваша собака действительно любит вас

Если вы задавались когда-то вопросом любит ли вас ваш пес, то эти забавные факты наконец-то позволят разобраться в этом.

В этой подборке от Jaw-Dropping Facts вы узнаете, как читать язык тела своего питомца.

Пес прижимается к вам

Если ваша собака подходит к вам и прижимается всем своим телом или, возможно, прижимается боком, она показывает привязанность. Для многих собак это подобно объятию всего тела. В некоторых случаях собаки прислоняются к вам, когда находятся в незнакомой обстановке.

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Собака крадет вашу одежду

Вы, наверное, замечали, что ваша собака носит по дому ваше белье или обувь. Прежде чем расстраиваться, сделайте шаг назад и поймите, почему они это делают. Собаки видят мир в основном через запах. Поэтому, когда они любят вас, они могут украсть вашу одежду, которая имеет ваш запах.

Собака прижимается к вам после того, как вы ее покормите

Собака, которая приходит пообниматься с вами после того, как поела, искренне вас любит. Они не ищут угощений; они просто хотят быть рядом с тобой. Даже если именно вы кормите их каждый день, ваша собака не воспринимает вас просто как машину для кормления. Они любят вас не только за ежедневную еду.

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Зевает, когда вы зеваете

Собаки зевают по множеству причин. Обычно они делают это, чтобы снять стресс. Например, когда вы отвозите их к ветеринару. Или они зевают, чтобы сдержать свой энтузиазм, когда вы отпускаете поводок, чтобы вывести их на прогулку. Но если собака зевает, когда вы это делаете – на самом деле это форма социальной связи. Исследователи из Токийского университета доказали, что собаки, которые привязаны к своим владельцам, с большей вероятностью будут зевать, когда это делают их особенные люди. То же исследование предполагает, что зевота может быть признаком сочувствия.

Удержание зрительного контакта

Один из способов, которым собаки показывают свою любовь, — это смотреть вам прямо в глаза. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, собаки развивают прочную эмоциональную связь с людьми, глядя нам в глаза. Этот невербальный способ общения повышает уровень социального гормона окситоцина как у собак, так и у их владельцев. Собаки также смотрят вам в глаза, чтобы показать свою преданность и предвидеть ваш следующий шаг.

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Радуется, когда вы возвращаетесь

Если волнение вашего питомца становится неудержимым, когда вы приходите домой, это явный признак того, что он вас любит. Исследования показали, что воссоединение собак с любимым хозяином оказывает на них существенно положительное влияние, повышая уровень социального гормона окситоцина и снижая уровень гормона стресса кортизола. Поэтому, если ваша собака бегает вокруг вас в доме, прыгает с одного места на другое и уверенно виляет хвостом, когда вы приходите домой, это означает, что она без ума от вас.

Поднимает брови, когда видит вас

Любовь собаки заключается не только в вилянии хвостом, но и в мимике. Ученые из Японии обнаружили, что собаки шевелят бровями (особенно левой), когда видят кого-то, кого они любят. Однако они производят значительно меньше выражений лица, когда общаются с кем-то, кого не знают.

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Они виляют хвостом вправо, когда вы рядом

Если ваша собака увидит вас и начнет бесконтрольно вилять хвостом, значит, ваш питомец счастлив. В этой связи исследования показали, что виляние хвостом вправо указывает на положительные чувства или на то, что ваша собака расслаблена.

Они дарят тебе подарки

К сожалению, ваша собака не может купить цветы в магазине, вместо этого она обходится тем, что у нее есть. Если ваша собака действительно любит вас, она принесет вам свою любимую игрушку. Это их способ поделиться с вами своими вещами и показать свою заботу. Это потому, что большинство собак собственнически относятся к своим вещам.

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Они облизывают вас

Чаще всего собаки облизывают вас, чтобы показать привязанность и любовь. Облизывание — это также способ для собак сблизиться с членами семьи. Например, собаки-матери часто облизывают своих щенков, чтобы ухаживать за ними и утешать. Когда ваша собака облизывает вас, это ее способ ухаживать за вами и показывать, что она заботится о вашем благополучии. Но если на вашей коже чувствуется вкус вкусного лакомства, то у вашего питомца может быть другой мотив для облизывания.

Некоторые собаки проявляют любовь, пася своих хозяев

Если ваша собака пытается не дать членам семьи уйти в одиночку, они могут проявлять стадное поведение. Пастушество – это способ проявить привязанность к стае.

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Они хотят спать с вами

Если вы не позволяете своим собакам спать в вашей постели, но они все равно любят спать в вашей спальне, это признак того, что они вас любят. В дикой природе волки и собаки, естественно, спят, прижавшись к членам стаи, которым они доверяют защиту от хищников. Итак, если ваши собаки хотят спать с вами, это означает, что они видят в вас надежного товарища по стае.

Они "проверяют" где вы

Если ваша собака "проверяет" где вы во время прогулки или в новой обстановке, это признак того, что она любит вас и следит за тем, чтобы вы были рядом.

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Ваша собака позволяет вам трогать ее голову

Многим собакам не нравится, когда их гладят по макушке, потому что они воспринимают это как угрозу. Поэтому, если ваша собака позволяет вам прикасаться к макушке головы, наслаждается процессом и закрывает глаза, вы для нее особенный.

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