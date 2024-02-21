14 ознак того, що ваш собака дійсно любить вас

Якщо ви задавались колись питанням чи любить вас ваш пес, то ці кумедні факти нарешті дозволять розібратися в цьому.

У цій добірці від Jaw-Dropping Facts ви дізнаєтесь, як читати мову тіла свого вихованця.

Пес притискається до вас

Якщо ваш собака підходить до вас і притискається всім своїм тілом або, можливо, притискається боком, він показує прихильність. Для багатьох собак це подібно до обіймів усього тіла. У деяких випадках собаки туляться до вас, коли перебувають у незнайомому місці.

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Собака краде ваш одяг

Ви, мабуть, помічали, що ваш собака носить по будинку вашу білизну чи взуття. Перш ніж засмучуватись, зробіть крок назад і зрозумійте, чому вони це роблять. Собаки бачать світ переважно через запах. Тому, якщо вони люблять вас, вони можуть вкрасти ваш одяг, який має ваш запах.

Собака притискається до вас після того, як ви його нагодуєте

Пес, який приходить пообійматися з вами після того, як поїв, щиро вас любить. Він не шукає частування; він просто хоче бути поряд із тобою. Навіть якщо саме ви годуєте його щодня, ваш пес не сприймає вас просто як машину для годування. Він любить вас не лише за щоденну їжу.

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Позіхає, коли ви позіхаєте

Собаки позіхають з багатьох причин. Зазвичай вони роблять це, щоб зняти стрес. Наприклад, коли ви відвозите його до ветеринара. Або вони позіхають, щоб стримати свій ентузіазм, коли ви відпускаєте повідець, щоб вивести його на прогулянку. Але якщо собака позіхає, коли ви це робите – насправді це форма соціального зв'язку. Дослідники з Токійського університету довели, що собаки, які прив'язані до своїх власників, з більшою ймовірністю позіхають, коли це роблять їхні особливі люди. Те ж дослідження передбачає, що позіхання може бути ознакою співчуття.

Утримання зорового контакту

Один із способів, яким собаки показують свою любов, — це дивитися вам прямо в очі. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, собаки розвивають міцний емоційний зв'язок з людьми, дивлячись нам у вічі. Цей невербальний спосіб спілкування підвищує рівень соціального гормону окситоцину як собак, так і їхніх власників. Собаки також дивляться вам у вічі, щоб показати свою відданість і передбачити ваш наступний крок.

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Радіє, коли ви повертаєтеся

Якщо хвилювання вашого вихованця стає нестримним, коли ви приходите додому, це очевидна ознака того, що він вас любить. Дослідження показали, що возз'єднання собак із улюбленим господарем надає на них суттєво позитивний вплив, підвищуючи рівень соціального гормону окситоцину та знижуючи рівень гормону стресу кортизолу. Тому, якщо ваш собака бігає навколо вас у будинку, стрибає з одного місця на інше і впевнено виляє хвостом, коли ви приходите додому, це означає, що він божеволіє від вас.

Підіймає брови, коли бачить вас

Любов собаки полягає не лише у вилянні хвостом, а й у міміці. Вчені з Японії виявили, що собаки ворушать бровами (особливо лівим), коли бачать когось, кого вони люблять. Однак вони роблять значно менше виразів обличчя, коли спілкуються з кимось, кого не знають.

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Вони виляють хвостом вправо, коли ви поряд

Якщо ваш собака побачить вас і почне безконтрольно виляти хвостом, значить, ваш вихованець щасливий. У зв'язку з цим дослідження показали, що виляння хвостом вправо вказує на позитивні почуття або на те, що ваш собака розслаблений.

Вони дарують тобі подарунки

На жаль, ваш собака не може купити квіти в магазині, натомість він обходиться тим, що у нього є. Якщо ваш собака дійсно любить вас, він принесе вам свою улюблену іграшку. Це їхній спосіб поділитися з вами своїми речами та показати свою турботу. Це тому, що більшість собак володіють своїми речами.

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Вони облизують вас

Найчастіше собаки облизують вас, щоб показати прихильність та любов. Облизування — це спосіб для собак зблизитися з членами сім'ї. Наприклад, собаки-матері часто облизують своїх цуценят, щоб доглядати їх і втішати. Коли ваша собака облизує вас, це її спосіб доглядати вас і показувати, що вона піклується про ваш добробут. Але якщо на вашій шкірі відчувається смак смачних ласощів, то у вашого вихованця може бути інший мотив для облизування.

Деякі собаки виявляють любов, "випасаючи" своїх господарів

Якщо ваш пес намагається не дати членам сім'ї піти самим, він виявляе стадну поведінку. Це спосіб показати прихильність так, як це буває у зграї.

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Вони хочуть спати з вами

Якщо ви не дозволяєте своїм собакам спати у вашому ліжку, але вони все одно люблять спати у вашій спальні, це ознака того, що вони вас люблять. У дикій природі вовки і собаки, природно, сплять, пригорнувшись до членів зграї, яким вони довіряють захист від хижаків. Отже, якщо ваші собаки хочуть спати з вами, це означає, що вони бачать у вас надійного товариша по зграї.

Вони "перевіряють" де ви

Якщо ваш собака "перевіряє" де ви під час прогулянки або в новому місці, це ознака того, що вона любить вас і стежить за тим, щоб ви були поряд.

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Ваш собака дозволяє вам чіпати її голову

Багатьом собакам не подобається, коли їх гладять по маківці, тому що вони сприймають це як загрозу. Тому, якщо ваш собака дозволяє вам торкатися до маківки голови, насолоджується процесом і заплющує очі, ви для нього особливий.

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