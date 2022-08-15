Чесночный суп: рецепт испанской кухни

Чеснок очень популярен в испанской кухне. Его добавляют практически во все блюда и в немалом количестве. Если вы любите острый чесночный вкус, попробуйте этот рецепт.

Ингредиенты

оливковое масло - 3 ст. л.

чеснок - 2 шт. (полные головки)

панировочные сухари - 100 г

измельченный розовый перец - 1 ч. л.

соль

овощной бульон - 1 л.

молоко - 200 мл

тосты или поджаренный хлеб

Приготовление

Разогрейте духовку до 180C. Смажьте головки чеснока столовой ложкой масла (не очищайте и запекайте в течение 20-30 минут, пока они не станут мягкими). Дайте остыть, выдавите мякоть чеснока из шкурок в миску и разомните вилкой.

Налейте оставшееся масло в сковороду и обжаривайте панировочные сухари на среднем огне в течение четырех-пяти минут до золотистого цвета. Переложите в кастрюлю и добавьте пюре из чеснока и перец, хорошо посолите и жарьте на среднем огне еще минуту. Влейте бульон, тщательно перемешивая, доведите до кипения, оставьте кипеть на 20 минут, затем взбейте ручным блендером.

Влейте молоко в суп, оставьте кипеть на несколько минут, затем разлейте по шести чашкам. Положите на каждую порцию по кусочку тоста и подавайте.

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