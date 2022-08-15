Часниковий суп: рецепт іспанської кухні

Часник дуже популярний в іспанській кухні. Його додають практично у всі страви та у чималій кількості. Якщо ви любите гострий часниковий смак, спробуйте цей рецепт.

Складники

оливкова олія — 3 ст. л.

часник — 2 шт. (повні головки)

панірувальні сухарі — 100 г

подрібнений рожевий перець – 1 ч. л.

сіль

овочевий бульйон — 1 л

молоко — 200 мл

тости або підсмажений хліб

Приготування

Розігрійте духовку до 180 °C. Змастіть головки часнику столовою ложкою олії (не очищайте і запікайте протягом 20-30 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Дайте охолонути, видавіть м'якоть часнику зі шкірок у миску і розімніть вилкою.

Налийте олію, що залишилася, в сковороду і обсмажуйте панірувальні сухарі на середньому вогні протягом чотирьох-п'яти хвилин до золотистого кольору. Перекладіть у каструлю і додайте пюре з часнику та перець, добре посоліть і смажте на середньому вогні ще хвилину. Влийте бульйон, ретельно перемішуючи, доведіть до кипіння, залиште кипіти на 20 хвилин, потім збийте ручним блендером.

Влийте молоко в суп, залиште кипіти на кілька хвилин, потім розлийте по шість чашок. Покладіть на кожну порцію по шматочку тоста та подавайте.

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