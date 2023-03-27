Как выбрать щенка: советы ветеринара

Появление щенка в семье – чрезвычайно важное и волнующее событие. Чаще всего вопрос будущих владельцев состоит в том, как правильно выбрать четвероногого друга - об этом рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Если вы планируете покупать породистого щенка из питомника у заводчиков, эти советы будут для вас полезны:

1. По возможности познакомьтесь с родителями щенков. Не стесняйтесь просить фото и видео с животными.

2. Задавайте заводчику все интересующие вас вопросы. От вас не должно быть тайн, особенно по поводу здоровья малышей.

3. Обратите внимание, в каких условиях содержится собака с щенками: должно быть специально обустроено место для игр и отдыха, миски с водой, игрушки, пеленки.

4. Животные должны быть ухоженными и клинически здоровыми.

5. Заводчик должен показать вам документы животных: результаты анализов и обследований, генетические тесты при необходимости. Если животное имеет племенную ценность и родословную, награды на выставках, соревнованиях и т.д.

6. Щенок должен отлучаться от матери не ранее 1,5-2 месяцев.

Обратите внимание на состояние щенка:

он активен, радостен, не боится контактировать с людьми и другими щенками. В частности, уже в малом возрасте проявляется темперамент животного;

шерсть чистая, мягкая;

кожа чистая, без повреждений и эктопаразитов (например, блох);

глаза и носик чистые, без скоплений выделений;

живот не всдутый, кал оформлен, дефекация регулярная.

В момент, когда вы заберете малыша, у него должен быть ветеринарный паспорт, чип, обработки от гельминтов и первая вакцинация.

Желательно заключить договор о приобретении щенка во избежание мошенничества. "Черных" питомников сейчас множество.

Когда щенок уже будет с вами, обратитесь к ветеринару, который дополнительно осмотрит малыша и даст советы по его дальнейшей жизни и здоровью.

Если вы берете щенка с улицы или убежища, обязательно обратитесь к врачу.

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