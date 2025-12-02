Пастернак: когда и как его правильно собирать

Пастернак / © Credits

Он морозостойкий, полезный и удивительно сладкий, если собрать его в правильный момент. Издание Martha Stewart не зря называет его «идеальным овощем холодного сезона».

Пастернак — родственник моркови, но с более глубоким, карамельно-ореховым вкусом. Самое интересное, что холод не просто не вредит ему, а делает его вкуснее. Мороз запускает естественный процесс, когда крахмал в корнеплоде превращается в сахара и овощ становится слаще, чем в теплые месяцы.

Поэтому если вы выращиваете пастернак или планируете попробовать в следующем сезоне, важно кое-что знать.

Когда собирать пастернак

Здесь действует главное правило: терпение — это вкус.

Пастернак достигает зрелости примерно через 100-120 дней после посадки.

Наилучший вкус он приобретает после первого мороза.

Оптимальное время для сбора — начало зимы, до того, как растение начнет отрастать весной.

Именно снижение температуры превращает крахмал в природные сахара, поэтому пастернак становится сладким и нежным.

Как правильно собирать пастернак

Даже если вы — новичок в огородничестве, пастернак не доставит хлопот. Но есть важные нюансы:

Наденьте перчатки. Листья пастернака содержат вещества, которые могут раздражать кожу и делать ее более чувствительной к солнцу. Это не опасно, но лучше избегать риска, поэтому перчатки станут вашим лучшим другом. Используйте лопатку. Осторожно разрыхлите землю вокруг корня, чтобы не повредить его. Поврежденные корнеплоды хранятся хуже, поэтому действуйте деликатно. Извлекайте пастернак медленно. Корень может быть длинным, поэтому не дергайте его, позвольте земле «отпустить» его самостоятельно.

Как хранить пастернак

После сбора снимите зеленую часть, переберите корнеплоды и отложите те, что имеют повреждения. Далее — главное правило:

Храните пастернак сухим, не мойте его, просто встряхните землю руками.

Где хранить: в прохладном, темном месте со стабильной температурой 0-7°C — идеально. Подойдет погреб, подвал или холодная кладовая. Сложите пастернак в коробку или ведро и засыпьте песком или торфом

В таких условиях пастернак может храниться до шести месяцев.

Как надолго сохранить пастернак

Замораживание — супервариант:

Нарезать пастернак кубиками. На несколько минут погрузить в кипящую воду (бланшировать). Переложить в миску с ледяной водой. Высушить и разложить в контейнер или пакет для замораживания.

Так пастернак будет сохранять вкус и текстуру 8-10 месяцев.

Пастернак должен стать частью вашего зимнего рациона, ведь он прекрасно сочетается с супами, рагу, запеченными блюдами. Имеет низкий гликемический индекс, но насыщен клетчаткой и витаминами. Это идеальная еда для холодного сезона — теплый, сладковатый и ароматный.