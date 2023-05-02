Розмариновое масло для волос: стоит ли ожидать суперэффекта

В социальных сетях приобретает популярность тренд на розмариновое масло для волос. Иностранные TikTok-блогеры активно им пользуются и советуют подписчикам. Но действительно ли оно так полезно и улучшает состояние волос?

Все, что вы должны знать о розмариновом масле в контексте ухода за волосами и кожей головы, рассказывает врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Эфирное масло розмарина – это высококонцентрированная растительная эссенция, обладающая антиоксидантным, антибактериальным и противовоспалительным действием. Придает волосам сияние. А также потенциально способно:

стимулировать рост волос;

улучшать кровообращение кожи головы;

укреплять волосы;

смягчать, успокаивать и мягко очищать эпидермис.

Все это возможно потенциально, поскольку сейчас у нас нет исследований, которые окончательно подтвердили или опровергли подобное влияние. А финальный результат зависит от качества розмаринового масла (масло холодного или горячего отжима), частоты и правильности его использования, проблемы, которую вы пытаетесь решить. Если это, например, выпадение волос, вызванное андрогенетической алопецией, то ни розмариновое масло, ни любое другое не поможет.

Как я отметила выше, розмариновое масло – это эфирное масло, а следовательно, его нельзя наносить на кожу головы или волосы в неразбавленном виде. Перед использованием смешайте его с базовым маслом – маслом виноградной косточки, кокосовым, миндальным, жожоба: 1 ст. л. базового масла плюс 3-4 капли эфирного масла розмарина. Получившуюся масляную смесь массирующими движениями нанесите на кожу головы и/или умеренно влажные корни волос и оставьте минимум на 2 часа. Можно на ночь.

Выбирая масло, запомните правило: масло холодного отжима имеет более высокий кислотно-щелочной баланс, чем масло горячего отжима.

Кислотно-щелочной баланс, или pH, колеблется от 0 до 14, где 0 – кислая среда, а 14 – суперщелочная. В норме pH кожи должно быть умеренно кислым – 5,5. На практике он колеблется от 4 до 6. К примеру, если у вас жирный тип кожи, то кислотно-щелочной баланс смещен в сторону щелочного. Это способствует размножению вредных микроорганизмов, не способных размножаться в умеренно кислой среде. Следовательно, вам подойдет масло холодного отжима, которое имеет более высокий pH и будет выравнивать pH вашей кожи головы.

Смесь базового и эфирного масла розмарина я советую смывать шампунем, который имеет кислый pH от 3 до 5. Это поможет вам более тщательно очистить кожу головы и избежать эффекта грязных волос. Смывайте масло холодной водой, чтобы получить глянцевый эффект.

Как понять, можете ли вы использовать масло розмарина?

Масло розмарина подходит для всех типов кожи и для чувствительной, в частности. Однако владельцам и обладательницам чувствительной кожи перед использованием лучше протестировать масло: смешайте несколько капель базового масла с эфирным и нанесите на локоть. Если через 6-8 часов кожа на локте покраснеет, на ней появится сыпь, у вас аллергическая реакция – розмариновое масло вам не подходит.

Для получения заметного эффекта советую использовать розмариновое масло курсом – 2 раза в неделю в течение месяца-двух.

И уже традиционно напоминаю – ни одно масло не увлажняет и не питает кожу. Увлажняют кожу косметические средства на водной основе, а питательные вещества она получает из кровообращения. Потому также не забывайте сбалансированно питаться и добавлять масло в сезонные салаты.

Любите себя и свою кожу!

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