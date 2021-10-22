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Грибное рагу с картофелем

Грибное рагу с картофелем

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Блюда, не содержащие мяса, тоже могут быть полноценны по своему составу. Примером тому служит грибное рагу.

Использующиеся для его приготовления грибы содержат достаточное количество белка. Дополненные же ненасыщенными жирами растительного масла и углеводами картофеля они создают универсальную комбинацию. В результате блюдо получается не просто вкусным, но и питательным и сытным.

В грибном рагу так же, как и с рыбой в ухе: чем больше разных видов грибов, тем вкуснее. А это значит, что, всякий раз используя разный набор грибов, вы получите совершенно иной вкус.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг грибов
  • 0,5 кг картофеля
  • 2 луковицы
  • 2 зубка чеснока
  • укроп
  • растительное масло
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Очищенные грибы промыть и нарезать небольшими кусочками.

Мелкорубленый лук спассеровать в растительном масле до мягкости, добавить подготовленные грибы и жарить около 10 минут, периодически помешивая, до появления румяного оттенка.

Затем добавить нарезанный крупными кубиками картофель и жарить еще около 10 минут, после чего ввести измельченный чеснок, посолить, поперчить и тушить на медленном огне под крышкой до готовности.

Перед подачей грибное рагу притрусить рубленым укропом.

На заметку

Для грибного рагу с картофелем подходят любые грибы, в том числе шампиньоны и вешенки, но старайтесь, чтобы преобладали лесные грибы, имеющие более выраженный вкус и аромат.

Используйте сразу несколько видов грибов: белые, подберезовики, подосиновики, лисички, опята. Если же лесных грибов недостаточно, добавьте шампиньонов или вешенок.

При желании в конце приготовления можете добавить немного сметаны и тушить рагу с ней еще 10-15 минут.

Вкус грибного рагу обогатят орегано, тимьян, розмарин, мускатный орех, белый и душистый перец.

Зимой рагу можно готовить из сушеных грибов, предварительно замочив их в воде или молоке.

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