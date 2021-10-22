Грибное рагу с картофелем

Блюда, не содержащие мяса, тоже могут быть полноценны по своему составу. Примером тому служит грибное рагу.

Использующиеся для его приготовления грибы содержат достаточное количество белка. Дополненные же ненасыщенными жирами растительного масла и углеводами картофеля они создают универсальную комбинацию. В результате блюдо получается не просто вкусным, но и питательным и сытным.

В грибном рагу так же, как и с рыбой в ухе: чем больше разных видов грибов, тем вкуснее. А это значит, что, всякий раз используя разный набор грибов, вы получите совершенно иной вкус.

Ингредиенты:

0,5 кг грибов

0,5 кг картофеля

2 луковицы

2 зубка чеснока

укроп

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Очищенные грибы промыть и нарезать небольшими кусочками.

Мелкорубленый лук спассеровать в растительном масле до мягкости, добавить подготовленные грибы и жарить около 10 минут, периодически помешивая, до появления румяного оттенка.

Затем добавить нарезанный крупными кубиками картофель и жарить еще около 10 минут, после чего ввести измельченный чеснок, посолить, поперчить и тушить на медленном огне под крышкой до готовности.

Перед подачей грибное рагу притрусить рубленым укропом.

На заметку

Для грибного рагу с картофелем подходят любые грибы, в том числе шампиньоны и вешенки, но старайтесь, чтобы преобладали лесные грибы, имеющие более выраженный вкус и аромат.

Используйте сразу несколько видов грибов: белые, подберезовики, подосиновики, лисички, опята. Если же лесных грибов недостаточно, добавьте шампиньонов или вешенок.

При желании в конце приготовления можете добавить немного сметаны и тушить рагу с ней еще 10-15 минут.

Вкус грибного рагу обогатят орегано, тимьян, розмарин, мускатный орех, белый и душистый перец.

Зимой рагу можно готовить из сушеных грибов, предварительно замочив их в воде или молоке.

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