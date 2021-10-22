Грибне рагу з картоплею

Страви, що не містять м'яса, теж можуть бути повноцінними за своїм складом. Приклад цього - грибне рагу.

Гриби, які використовуються для його приготування, містять достатню кількість білка. Доповнені ж ненасиченими жирами олії і вуглеводами картоплі вони створюють універсальну комбінацію. В результаті страва вдається не просто смачною, але і поживною.

В грибному рагу так само, як і з рибою в ющці: чим більше різних видів грибів, тим смачніше. А це означає, що, повсякчас використовуючи різний набір грибів, ви отримаєте зовсім інший смак.

Інгредієнти:

0,5 кг грибів

0,5 кг картоплі

2 цибулини

2 зубки часнику

кріп

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Очищені гриби промити і нарізати невеликими шматочками.

Подрібнену цибулю спасерувати в олії до м'якості, додати підготовлені гриби і смажити близько 10 хвилин, періодично помішуючи, до появи рум'яного відтінку.

Потім додати нарізану великими кубиками картоплю і смажити ще близько 10 хвилин, після чого ввести подрібнений часник, посолити, поперчити і тушкувати на повільному вогні під кришкою до готовності.

Перед подаванням грибне рагу притрусити рубаним кропом.

На замітку

Для грибного рагу з картоплею підходять будь-які гриби, зокрема печериці та гливи, але намагайтеся, щоб переважали лісові, які мають яскравіший смак і аромат.

Використовуйте одразу кілька видів грибів: білі, підберезники, підосиковики, лисички, опеньки. Якщо ж лісових грибів недостатньо, додайте печериць або глив.

За бажання в кінці приготування можете додати трохи сметани і тушкувати рагу з нею ще 10-15 хвилин.

Смак грибного рагу збагатять орегано, чебрець, розмарин, мускатний горіх, білий і запашний перці.

Взимку рагу можна готувати з сушених грибів, попередньо замочивши їх у воді або молоці.

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