Грибне рагу з картоплею

Страви, що не містять м'яса, теж можуть бути повноцінними за своїм складом. Приклад цього - грибне рагу.
Гриби, які використовуються для його приготування, містять достатню кількість білка. Доповнені ж ненасиченими жирами олії і вуглеводами картоплі вони створюють універсальну комбінацію. В результаті страва вдається не просто смачною, але і поживною.
В грибному рагу так само, як і з рибою в ющці: чим більше різних видів грибів, тим смачніше. А це означає, що, повсякчас використовуючи різний набір грибів, ви отримаєте зовсім інший смак.
Інгредієнти:
- 0,5 кг грибів
- 0,5 кг картоплі
- 2 цибулини
- 2 зубки часнику
- кріп
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Очищені гриби промити і нарізати невеликими шматочками.
Подрібнену цибулю спасерувати в олії до м'якості, додати підготовлені гриби і смажити близько 10 хвилин, періодично помішуючи, до появи рум'яного відтінку.
Потім додати нарізану великими кубиками картоплю і смажити ще близько 10 хвилин, після чого ввести подрібнений часник, посолити, поперчити і тушкувати на повільному вогні під кришкою до готовності.
Перед подаванням грибне рагу притрусити рубаним кропом.
На замітку
Для грибного рагу з картоплею підходять будь-які гриби, зокрема печериці та гливи, але намагайтеся, щоб переважали лісові, які мають яскравіший смак і аромат.
Використовуйте одразу кілька видів грибів: білі, підберезники, підосиковики, лисички, опеньки. Якщо ж лісових грибів недостатньо, додайте печериць або глив.
За бажання в кінці приготування можете додати трохи сметани і тушкувати рагу з нею ще 10-15 хвилин.
Смак грибного рагу збагатять орегано, чебрець, розмарин, мускатний горіх, білий і запашний перці.
Взимку рагу можна готувати з сушених грибів, попередньо замочивши їх у воді або молоці.
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