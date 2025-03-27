Как приготовить постный шоколадный пирог

Если вы соблюдаете пост, но хочется побаловать себя чем-то вкусненьким, тогда этот шоколадный пирог для вас.
Готовится без яиц, сливочного масла, получается недорогим, влажным, с шоколадным вкусом и ароматом. Разрежьте его на коржи, смажьте любимым вареньем, залейте сверху глазурью и подайте как тортик.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 350 г
- сахар
- 180 г
- какао – порошок
- 30 г
- масло растительное
- 100 мл
- вода
- 350 мл
- уксус 9%
- 1,5 ст. л.
- сода пищевая
- 1,5 ч. л.
- ванилин
- 10 г
- соль
- щепотка
- растительное масло
- В миске соедините сахар, какао, соду, ванильный сахар, соль и перемешайте.
- Добавьте просеянную муку, перемешивая, влейте растительное масло, уксус, тонкой струйкой теплую воду и еще раз перемешайте.
- Форму смажьте растительным маслом и равномерно выложите тесто.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Готовый пирог достаньте из формы на решетку и остудите.
Советы:
- Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
Читайте также: