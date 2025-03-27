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Как приготовить постный шоколадный пирог

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
291 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
98
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить постный шоколадный пирог

Шоколадный пирог / Фото: Credits

Если вы соблюдаете пост, но хочется побаловать себя чем-то вкусненьким, тогда этот шоколадный пирог для вас.

Готовится без яиц, сливочного масла, получается недорогим, влажным, с шоколадным вкусом и ароматом. Разрежьте его на коржи, смажьте любимым вареньем, залейте сверху глазурью и подайте как тортик.

Ингредиенты

мука пшеничная
350 г
сахар
180 г
какао – порошок
30 г
масло растительное
100 мл
вода
350 мл
уксус 9%
1,5 ст. л.
сода пищевая
1,5 ч. л.
ванилин
10 г
соль
щепотка
растительное масло
  1. В миске соедините сахар, какао, соду, ванильный сахар, соль и перемешайте.
  2. Добавьте просеянную муку, перемешивая, влейте растительное масло, уксус, тонкой струйкой теплую воду и еще раз перемешайте.
  3. Форму смажьте растительным маслом и равномерно выложите тесто. 
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут. Готовый пирог достаньте из формы на решетку и остудите.

Советы:

  • Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

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