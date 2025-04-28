Как приготовить тонкий домашний лаваш

Лаваш / © Credits

Реклама

Особенность его приготовления в том, что тесто нужно обязательно очень тонко раскатать до прозрачности. Лаваш можно использовать для шаурмы, различных рулетов, быстрых завтраков или просто подать вместо хлеба.

Ингредиенты мука пшенична 350 г вода 180 мл растительное масло 2 ст. л. соль 0,5 ч. л.

В горячей воде растворите соль.

Муку просейте в миску. Сделайте углубление и влейте туда горячую воду, растительное масло и замешайте тесто, сначала ложкой, затем выложите тесто на стол, слегка припыленный мукой, и руками замесите тесто 5-10 минут. Соберите его в шар, заверните в пищевую пленку и оставьте при комнатной температуре на 20-25 минут.

Реклама

Разделите тесто на двенадцать равных частей, скатайте в шарики и накройте пленкой, чтобы оно не подсыхало. Поверхность припылите мукой, возьмите один шарик, сделайте руками лепешку, а затем раскатайте скалкой в тонкий пласт, стараясь придать форму круга. Аналогичным образом приготовьте так все лаваши.

Выпекайте на сухой, хорошо разогретой сковороде, около 20-30 секунд с каждой стороны. Кисточкой, смоченной в воде, смажьте лаваш и накройте полотенцем. Оставьте на 15-20 минут. Затем переложите в пакет и храните в холодильнике.

Советы:

Если края получаются не ровные, то круг можно вырезать тарелкой.

Желательно раскатать все лепешки сразу, так как лаваш выпекается очень быстро.

Читайте также:

Дата публикации 17:29, 10.06.24 Количество просмотров 157 Такого вы еще не пробовали! Невероятный лаваш с начинкой на сковородке! - Рецепты Сніданку з 1+1