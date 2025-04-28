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Как приготовить тонкий домашний лаваш
Домашний лаваш — это отличная альтернатива магазинному лавашу. Всего из трех ингредиентов, которые всегда найдутся у вас на кухне, вы приготовите вкусные, тонкие лаваши в домашних условиях.
Особенность его приготовления в том, что тесто нужно обязательно очень тонко раскатать до прозрачности. Лаваш можно использовать для шаурмы, различных рулетов, быстрых завтраков или просто подать вместо хлеба.
Ингредиенты
- мука пшенична
- 350 г
- вода
- 180 мл
- растительное масло
- 2 ст. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
В горячей воде растворите соль.
Муку просейте в миску. Сделайте углубление и влейте туда горячую воду, растительное масло и замешайте тесто, сначала ложкой, затем выложите тесто на стол, слегка припыленный мукой, и руками замесите тесто 5-10 минут. Соберите его в шар, заверните в пищевую пленку и оставьте при комнатной температуре на 20-25 минут.
Разделите тесто на двенадцать равных частей, скатайте в шарики и накройте пленкой, чтобы оно не подсыхало. Поверхность припылите мукой, возьмите один шарик, сделайте руками лепешку, а затем раскатайте скалкой в тонкий пласт, стараясь придать форму круга. Аналогичным образом приготовьте так все лаваши.
Выпекайте на сухой, хорошо разогретой сковороде, около 20-30 секунд с каждой стороны. Кисточкой, смоченной в воде, смажьте лаваш и накройте полотенцем. Оставьте на 15-20 минут. Затем переложите в пакет и храните в холодильнике.
Советы:
Если края получаются не ровные, то круг можно вырезать тарелкой.
Желательно раскатать все лепешки сразу, так как лаваш выпекается очень быстро.
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