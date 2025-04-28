Як приготувати тонкий домашній лаваш

Лаваш / © Credits

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Особливість його приготування в тому, що тісто обов'язково потрібно дуже тонко розкатати до прозорості. Лаваш можна використовувати для шаурми, різних рулетів, швидких сніданків або просто подати замість хліба.

Інгредієнти борошно пшеничне 350 г вода 180 мл олія 2 ст. л. сіль 0,5 ч. л.

У гарячій воді розчиніть сіль.

Борошно просійте у миску. Зробіть поглиблення і влийте туди гарячу воду, олію та замішайте тісто, спочатку ложкою, потім викладіть тісто на стіл, злегка припорошений борошном, і руками замісіть тісто 5-10 хвилин. Зберіть його в кулю, загорніть у харчову плівку та залиште за кімнатної температури на 20-25 хвилин.

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Розділіть тісто на дванадцять рівних частин, скачайте в кульки і накрийте плівкою, щоб воно не підсихало. Поверхню припороште борошном, візьміть одну кульку, зробіть руками коржик, а потім розкачайте качалкою в тонкий пласт, намагаючись надати форму кола. Аналогічним чином приготуйте так усі лаваші.

Випікайте на сухій, добре розігрітій сковороді близько 20-30 секунд з кожного боку. Пензликом, змоченим у воді, змастіть лаваш і накрийте рушником. Залиште на 15-20 хвилин. Потім перекладіть у пакет і зберігайте у холодильнику.

Поради:

Якщо краї виходять нерівними, то коло можна вирізати тарілкою.

Бажано розкатати всі коржики одразу, тому що лаваш випікається дуже швидко.

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