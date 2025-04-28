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Як приготувати тонкий домашній лаваш
Домашній лаваш — це чудова альтернатива магазинному продукту. Усього з трьох інгредієнтів, які завжди знайдуться на кухні, ви приготуєте смачні, тонкі лаваші в домашніх умовах.
Особливість його приготування в тому, що тісто обов'язково потрібно дуже тонко розкатати до прозорості. Лаваш можна використовувати для шаурми, різних рулетів, швидких сніданків або просто подати замість хліба.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 350 г
- вода
- 180 мл
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
У гарячій воді розчиніть сіль.
Борошно просійте у миску. Зробіть поглиблення і влийте туди гарячу воду, олію та замішайте тісто, спочатку ложкою, потім викладіть тісто на стіл, злегка припорошений борошном, і руками замісіть тісто 5-10 хвилин. Зберіть його в кулю, загорніть у харчову плівку та залиште за кімнатної температури на 20-25 хвилин.
Розділіть тісто на дванадцять рівних частин, скачайте в кульки і накрийте плівкою, щоб воно не підсихало. Поверхню припороште борошном, візьміть одну кульку, зробіть руками коржик, а потім розкачайте качалкою в тонкий пласт, намагаючись надати форму кола. Аналогічним чином приготуйте так усі лаваші.
Випікайте на сухій, добре розігрітій сковороді близько 20-30 секунд з кожного боку. Пензликом, змоченим у воді, змастіть лаваш і накрийте рушником. Залиште на 15-20 хвилин. Потім перекладіть у пакет і зберігайте у холодильнику.
Поради:
Якщо краї виходять нерівними, то коло можна вирізати тарілкою.
Бажано розкатати всі коржики одразу, тому що лаваш випікається дуже швидко.
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