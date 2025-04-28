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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Як приготувати тонкий домашній лаваш

Домашній лаваш — це чудова альтернатива магазинному продукту. Усього з трьох інгредієнтів, які завжди знайдуться на кухні, ви приготуєте смачні, тонкі лаваші в домашніх умовах.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
212 ккал
Лаваш

Лаваш / © Credits

Особливість його приготування в тому, що тісто обов'язково потрібно дуже тонко розкатати до прозорості. Лаваш можна використовувати для шаурми, різних рулетів, швидких сніданків або просто подати замість хліба.

Інгредієнти

борошно пшеничне
350 г
вода
180 мл
олія
2 ст. л.
сіль
0,5 ч. л.

У гарячій воді розчиніть сіль.

Борошно просійте у миску. Зробіть поглиблення і влийте туди гарячу воду, олію та замішайте тісто, спочатку ложкою, потім викладіть тісто на стіл, злегка припорошений борошном, і руками замісіть тісто 5-10 хвилин. Зберіть його в кулю, загорніть у харчову плівку та залиште за кімнатної температури на 20-25 хвилин.

Розділіть тісто на дванадцять рівних частин, скачайте в кульки і накрийте плівкою, щоб воно не підсихало. Поверхню припороште борошном, візьміть одну кульку, зробіть руками коржик, а потім розкачайте качалкою в тонкий пласт, намагаючись надати форму кола. Аналогічним чином приготуйте так усі лаваші.

Випікайте на сухій, добре розігрітій сковороді близько 20-30 секунд з кожного боку. Пензликом, змоченим у воді, змастіть лаваш і накрийте рушником. Залиште на 15-20 хвилин. Потім перекладіть у пакет і зберігайте у холодильнику.

Поради:

  • Якщо краї виходять нерівними, то коло можна вирізати тарілкою.

  • Бажано розкатати всі коржики одразу, тому що лаваш випікається дуже швидко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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