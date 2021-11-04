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Кимчи по-корейски: быстрый рецепт

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Кимчи по-корейски: быстрый рецепт

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Готовить традиционные корейские блюда довольно сложно, но результат того стоит.

В отличие от оригинального рецепта в этом приведен минимальный набор ингредиентов, самые экзотические из которых доступны в магазинах и на рынках.

Ингредиенты:

  • 2 кочана китайской капусты "напа"
  • 1 средняя редька "дайкон"
  • 1,5 ст. л. грубой морской соли
  • 1 ст. воды
  • пучок зеленого лука
  • 7 зубчиков чеснока
  • 2 ст. л. измельченного имбиря
  • 1-2 ст. л. чили (в идеале азиатского оранжевого)
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. тайского рыбного соуса

Промойте капусту, разрежьте кочаны крест-накрест на четвертинки, а затем еще раз на восьмушки и каждую на пластинки в 5 см шириной. Очистите дайкон и нарежьте тонкой соломкой.

Растворите соль в 1 стакане воды и залейте капусту и дайкон, уложенные в глубокую миску. Оставьте на 6 часов или на ночь.

На следующий день процедите овощи. В рассол добавьте ложку сахара, вскипятите и охладите. В овощную смесь добавьте нарезанный перьями в 5 см длиной зеленый лук, измельченный чеснок и имбирь, молотый чили и рыбный соус и как следует перемешайте.

Переложите смесь в одну большую или несколько маленьких стеклянных баночек, утрамбуйте и залейте рассолом так, чтобы сверху был слой не менее 1 см. Закройте банки плотно и оставьте засаливаться на 2-3 суток. Готовые кимчи можно хранить около 2 недель и есть как закуску или салат, а также добавлять к другим блюдам.

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