Кимчи по-корейски: быстрый рецепт

Готовить традиционные корейские блюда довольно сложно, но результат того стоит.

В отличие от оригинального рецепта в этом приведен минимальный набор ингредиентов, самые экзотические из которых доступны в магазинах и на рынках.

Ингредиенты:

2 кочана китайской капусты "напа"

1 средняя редька "дайкон"

1,5 ст. л. грубой морской соли

1 ст. воды

пучок зеленого лука

7 зубчиков чеснока

2 ст. л. измельченного имбиря

1-2 ст. л. чили (в идеале азиатского оранжевого)

1 ст. л. сахара

2 ст. л. тайского рыбного соуса

Промойте капусту, разрежьте кочаны крест-накрест на четвертинки, а затем еще раз на восьмушки и каждую на пластинки в 5 см шириной. Очистите дайкон и нарежьте тонкой соломкой.

Растворите соль в 1 стакане воды и залейте капусту и дайкон, уложенные в глубокую миску. Оставьте на 6 часов или на ночь.

На следующий день процедите овощи. В рассол добавьте ложку сахара, вскипятите и охладите. В овощную смесь добавьте нарезанный перьями в 5 см длиной зеленый лук, измельченный чеснок и имбирь, молотый чили и рыбный соус и как следует перемешайте.

Переложите смесь в одну большую или несколько маленьких стеклянных баночек, утрамбуйте и залейте рассолом так, чтобы сверху был слой не менее 1 см. Закройте банки плотно и оставьте засаливаться на 2-3 суток. Готовые кимчи можно хранить около 2 недель и есть как закуску или салат, а также добавлять к другим блюдам.

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