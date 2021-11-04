Кімчі по-корейськи: швидкий рецепт

Готувати традиційні корейські страви досить складно, але результат того вартий.

На відміну від оригінального рецепта, в цьому наведено мінімальний набір інгредієнтів, найекзотичніші з яких доступні в магазинах і на ринках.

Інгредієнти:

2 качани китайської капусти "напа"

1 середня редька "дайкон"

1,5 ст. л. грубої морської солі

1 скл. води

пучок зеленої цибулі

7 зубчиків часнику

2 ст. л. подрібненого імбиру

1-2 ст. л. чилі (в ідеалі азіатського помаранчевого)

1 ст. л. цукру

2 ст. л. тайського рибного соусу

Промийте капусту, розріжте качани хрест-навхрест на четвертинки, а потім ще раз на восьмушки і кожну на пластинки шириною в 5 см. Очистіть дайкон і наріжте тонкою соломкою.

Розчиніть сіль у 1 склянці води і залийте капусту та дайкон, покладені в глибоку миску. Залишіть на 6 годин або на ніч.

Наступного дня процідіть овочі. До розсолу додайте ложку цукру, закип'ятіть і охолодіть. В овочеву суміш додайте нарізану пір'ям у 5 см довжиною зелену цибулю, подрібнений часник і імбир, мелений чилі та рибний соус і добре перемішайте.

Перекладіть суміш в одну велику або кілька маленьких скляних баночок, утрамбуйте і залийте розсолом так, щоб зверху був шар не менше 1 см. Закрийте банки щільно і залиште засолюватися на 2-3 доби. Готові кімчі можна зберігати близько 2 тижнів і їсти як закуску чи салат, а також додавати до інших страв.

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